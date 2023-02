MER TIL TILTAK: Boligeiere skal få lettere tilgang på penger til tiltak for å spare strøm.

Sikrer raskere støtte til energitiltak

Stortingets energi- og miljøkomité ber regjeringen sørge raskt for at det blir lettere å søke støtte til energieffektivisering av hus.

I forslaget som ble stemt gjennom i komiteen torsdag ber Stortinget om at regjeringen sørger for at ENOVA har tilgjengelig støtteordninger for energieffektivisering med moden teknologi i tråd senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2023.

Målet er at det raskt blir enklere å søke støtte fra Enova til for eksempel etterisolasjon, varmepumper og bedre vinduer, ifølge stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

– Stortinget gir nå regjeringen en klar marsjordre til å komme med mer penger til energisparing. Energisparing gjør strømregningen billigere, samtidig som vi bruker mindre kraft, sier Haltbrekken i en uttalelse til VG.

FORNØYD: Lars Haltbrekken (SV), her under en muntlig spørretime på Stortinget.

Sterkt økende strømpriser har gitt mange husholdninger økte utgifter siste året. Særlig strømregninger i hus med stort behov for oppvarming har skutt i været.

– Regjeringen må ta tak i dette med en gang og sikre folk bedre støtte til energisparingstiltak, sier Haltbrekken.

– Små justeringer av støtteordningen er ikke godt nok, vi må sørge for at folk blir i stand til å redusere strømforbruket sitt også.