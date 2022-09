ERSTATNINGSDOM: Til tross for at noen andre skulle bli tiltalt og dømt for drapet på Birgitte Tengs, blir fetterens erstatningsdom i utgangspunktet stående.

Erstatningsdommene som aldri forsvinner: − Et hull som må tettes

Selv om man etter flere år renvaskes i en drapssak, kan erstatningsdommen bli stående til evig tid. Nå vil flere endre loven.

Mens drapssaker og seksuelle overgrep mot barn aldri foreldes, kan ikke erstatningssakene som kommer i kjølvannet av disse straffesakene gjenåpnes etter 10 år.

Dette er fordi fristen i tvisteloven er absolutt.

Nå vil flere endre loven, og justisdepartementet setter døren på gløtt.

– Åpenbart urimelig

For fetteren til Birgitte Tengs, har fristen på 10 år gått ut for lengst. Den utløp for 14 år siden. Denne fristen gjelder selv om en annen mann nå kan bli tiltalt og kanskje dømt for drapet.

Fetteren ble i 1998 frikjent for drapet på Tengs, men dømt til erstatning. Årsaken er at det kun kreves sannsynlighetsovervekt for å dømme i sivile saker.

Selv om flere jurister nå peker på mulige løsninger som kan føre til gjenåpning for fetterens erstatningssak, tar like mange til ordet for en lovendring for fremtidig saker.

– Dette er en åpenbar urimelighet i lovverket, dette er et hull jeg mener må tettes, sier justispolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland.



KREVER LOVENDRING: Justispolitisk talsperson i Høyre krever at tvisteloven endres.

Departementet er oppmerksomme

Nå bekrefter Justisdepartementet at det kan bli aktuelt å vurdere lovverket på nytt. I en e-post til VG skriver de:

«Departementet er oppmerksom på spørsmålet som gjelder reglene om gjenåpning av sivile krav som springer ut av straffesaker, og at det kan være grunn til å vurdere om det bør utredes tilpasninger i regelverket for tilfeller der sivilrettslige krav er pådømt som del av en straffesak»

Departementet kan ikke konkretisere når de eventuelt vil ta stilling problemstillingen.

– Skulle vært gjort for lenge siden

En eventuell lovendring vil ikke ha tilbakevirkende kraft for fetteren til Birgitte Tengs. Hans forsvarer, Arvid Sjødin, sier det likevel er på høy tid med en lovendring.

– Dette skulle vært gjort for lenge siden. Enhver jurist ser at dette er i strid med menneskerettighetene, sier han.

Sjødin advarer mot at uriktige erstatningsdommer blir stående.

– Konsekvensene etter norsk lov er at personer som er dømt til erstatning må betale erstatning selv om de er frifunnet. Man må leve med en uriktig dom, sier Sjødin.

Krever endring

Stensland i Høyre vil ikke uttale seg konkret om fetterens pågående prosess.

– Uansett bør det på plass en endring i tvisteloven som tar høyde for erstatningssaker som springer ut av straffesaker, slik at man unngår situasjoner i fremtiden der forskjellig foreldelsesfrist gir slike urimeligheter, sier han.

Også jusprofessor Maria Astrup Hjort ved Universitetet i Oslo har tidligere tatt til ordet for at tvisteloven kan endres.

– Det er annerledes for erstatningssaker som springer ut av straffesaker. Den erstatningspliktige kan ha behov for å renvaske seg, og derfor burde det finnes et unntak fra fristen på 10 år, sier Hjort.

Stensland understreker at et lovverk aldri kan ta høyde for enhver situasjon.

– Men vi må endre loven når vi ser at det åpenbart slår feil ut, fortsetter Stensland og sier han vil følge denne saken videre.