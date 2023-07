En klatrer har falt ned Svolværgeita mandag kveld.

Redningsaksjon i Svolvær – klatrer har falt

En klatrer har falt ned fjellet Svolværgeita i Lofoten. Personen er skadet, men ved bevissthet.

Redningshelikopter fra Bodø er fremme på stedet og Svolvær alpine redningsgruppe er også engasjert, melder HRS.

Politiet opplyser til VG at et turfølge har hatt et uhell, da de rappellerte på vei ned fjellet.

– En person er skadet. Vedkommende er bevisst, og er sammen med folk. Sar Queen er på stedet og jobber med å få kontakt med den skadede, sier politiets operasjonsleder Ivar Nilsson.

I en oppdatering opplyser politiet i Nordland at lege og redningsmann er på stedet og jobber med personen som har falt.

Svolværgeita er et yndet turmål for lokalbefolkningen og turister. Fjelltinden rager 150 meter over havet.

Redningshelikopteret Sar Queen bidrar i redningsaksjonen ved Svolværgeita

