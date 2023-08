STOR PÅGANG: Det var lang kø for visning på en leilighet i Bogstadveien i Oslo tidligere i sommer.

Melder om trafikkrekord i sommer: − Interessen er svært høy

Høy pris, økt etterspørsel og færre tilbud har ført til et veldig tøft leiemarked, sier ekspert. Men Finn.no har sett en oppgang i antall leieboliger som har blitt lagt ut i juli.

– Vi har hatt trafikkrekord hver uke i hele sommer, til tross for ferietid, sier Jørgen Hellestveit, boligekspert og leder på FINN eiendom, i en pressemelding.

REKORD: Jørgen Hellestveit, boligekspert og leder på FINN eiendom, sier det har vært trafikkrekord på Finn.no i sommer.

I hele juli var 5,5 millioner mennesker innom finn.no.

Dette er ifølge Hellestveit fire prosent høyere enn juli i fjor.

Markedsplassen sier den uken med mest trafikk på siden var uke 29, samme uke som Samordna opptak delte informasjon om studieplasser.

Tall fra Finn i starten av sommeren viser at prisene på bolig i de fire største byene i Norge har økt mye.

Samtidig har etterspørselen økt og tilbudene gått ned.

Ifølge Finn viser deres nye tall at tendensen har holdt seg i hele juli.

VG har tidligere skrevet om at det aldri vært tøffere å leie bolig i Oslo.

Venninnene Nathalie Nilsen, Kari Ruud Norvik og Guro Sætre fortalte da at de hadde jaktet bolig i Oslo i flere måneder.

Nå kan de fortelle at det har ordnet seg med boplass.

– Vi fikk flere henvendelser i dagene etter at VG skrev artikkelen om oss. Vi endte til slutt opp med å signere en leieavtale med et ektepar som ringte oss etter at datteren deres hadde sett saken. Vi er meget tilfreds med avtalen, sier Norvik til VG.

ORDNET SEG: Venninnene (f.v.) Nathalie Nilsen, Kari Ruud Norvik og Guro Sætre sier det endelig har ordnet seg med bolig etter mange måneder med leting.

En oppgang i juli

Til tross for at høy pris, økt etterspørsel og færre tilbud har ført til et veldig tøft leiemarked ifølge Hellestveit, så har det vært en oppgang i antall leieboliger som har blitt lagt ut i juli.

– Dette er veldig godt tegn, sier han om oppgangen på 13 prosent.

Likevel sier han det fortsatt er et rekordlavt antall leieboliger ute på Finn.

– Det er ca. 10.000, noe som er 14 prosent færre enn på samme tid i fjor. Det tyder på at de som legger ut en annonse får leid ut svært fort.

FERDIG: Megler for Utleiemegleren Rolf Erik Hagadokken, pakker sammen etter visning i Bogstadveien tidligere i sommer.

Råd til leietagere

VG skrev tidligere i sommer om Rolf Erik Hagadokken i Utleiermegleren som begynner å bli vant til at det er fulle fortau før visninger i Oslo.

Han uttalte da at han aldri har opplevd så stort trykk på leiemarkedet.

FINN sier de har fått tilbakemeldinger på at utleiere får svært mange henvendelser på annonsene sine, og må si nei til mange.

Hellestveit sier et råd til de som sliter med å finne en leiebolig eller rom er å vurdere å leie bolig litt lenger unna studiestedet.

– Det er gjerne flere tilgjengelige leieobjekter, ofte til litt lavere priser, utenfor de største byene, sier han.

– Tiden er inne

Ifølge Direktoratet for byggkvalitet er det stor mangel på utleieboliger i Norge nå.

– Hvis du er en av dem som har lurt på om du skal leie ut, er tiden inne for å sette planene ut i livet, sier direktør Per Arne Horne til Finn.

Info Gjennomsnittspriser for leie av bolig i juli 2023 % vekst juli 2022 vs. juli 2023 Oslo:

Leilighet: 18 661 kr (+10,5%)

Hybel: 11 653 kr (+14,6%)

Bofellesskap: 7 755 kr (+5%) Bergen

Leilighet: 14 620 kr (10,8 %)

Hybel: 7 847 kr (+6,6%)

Bofellesskap: 5 767 (+5,2%) Stavanger

Leilighet: 13 062 kr (+11,4%)

Hybel: 8 393 kr (+15,8%)

Bofellesskap: 5 784 kr (+14%) Trondheim

Leilighet: 14 127 kr (+5%)

Hybel: 6 308 kr (3,8 %)

Bofellesskap: 5 851 kr (+5%) Resten av landet:

Leilighet: 11 285 kr (+11,6%)

Hybel: 7 606 kr (+10,7%)

Bofellesskap: 5 336 kr (+4,9%) Kilde: Finn Vis mer

