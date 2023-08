TID FOR TI: Noah-Nathaniel (2011), Milian-Mattheus (2012), Adriel-Amadeus (2013), Lone- Leandra Miracle (2015), Eliana-Esthelle (2016), Melion-Marchelius (2017), Neah-Noelle (2019), Melvin-Makarios (2020), Mindel-Macaria (2021) og Novah-Nefeli (2022), med fødselsåret i parentes. – Flere av navnene er gresk inspirert siden vi årlig ferierer på Kypros. Og flere er kristne navn som betyr Guds gave, sier faren, Niklas Ruud. Kona June-Maria til venstre.

Har ti barn: − Vi hørte på deg, Erna!

SKIEN (VG) Den ene ungen etter den andre er samlet i Narvesen-butikken til June-Maria (30) og Niklas (36) i Skien. Stolte foreldre gir deler av æren til Erna Solberg.

Kortversjonen June-Maria (30) og Niklas (36) Ruud, som driver en Narvesen-butikk i Skien, har ti barn sammen.

I en tale våren 2018 oppfordret daværende statsminister Erna Solberg det norske folk til å få flere barn. Ruud-paret ble motivert av det til å få enda flere barn og sier de følte de hadde regjeringens støtte til å få flere barn etter talen.

Solberg oppfordrer ikke alle å følge Ruuds eksempel, men sa at hvert par bør vurdere å få et barn til. Vis mer

– Vi opplevde å ha regjeringen i ryggen da statsministeren ba det norske folk å føde flere barn. Vi hørte på deg, Erna, ler Niklas Ruud:

Det var i en tale våren 2018 Ruud hørte daværende statsminister Erna Solberg oppfordre det norske folk til å få flere barn, som hun gjentok i nyttårstalen.

Vi møter paret i Narvesen-butikken de driver sammen i Skien, hvor alle barna for anledningen er samlet for å hilse på Solberg.

– Dere hadde fått ganske mange av dem før Solberg kom med oppfordringen i sin nyttårstale?

– Ja, men det er blitt en del også etter talen. Det har gått unna, sier Niklas stolt.

MINST: Høyre-lederen fikk hilse på minsten, på åtte måneder.

– Hvordan er hverdagen med ti unger?

– Det går veldig greit. Vi har blitt gode på rutiner og logistikk.

– 12 til bords til frokost og middag, hver dag: Bare det er en heltidsjobb?

– Om du skal lage matpakke til fire eller 10 er ikke så stor forskjell. Alle må gjøre det. Den eneste forskjellen er at vi må gjøre det i litt større skala, sier Niklas.

Fruen nikker:

– Vi lager matpakkene sammen, sier June-Maria.

KIOSK-MØTE: Erna Solberg møtte tibarnsfamilien fredag ettermiddag, midt i familiens kiosk.

– Norges yngste

– Mange sliter med å få barna til å legge seg og sove om kvelden. Med så mange må det være en utfordring?

– Nei, det er det ikke: Med kjærlighet og gode rutiner, går det veldig greit.

– Dere er bare én unna: Gir dere dere ikke før dere har et fullt fotballag?

De ler.

– Det er ikke noe vi planlegger. Fremtiden får vise, sier han.

Kona på 30 år sier stolt:

– Jeg er Norges yngste mor med ti barn!

Paret driver to Narvesen-kiosker sammen.

Erna Solberg er på en fire dagers valgkampbusstur på Østlandet og Sørlandet. Fredag ankom bussen Skien.

Stoppet hos Narvesen var ikke en del av programmet, men Solberg kunne ikke holde seg unna da hun fikk høre om den store ungeflokken.

BARNLIG GLEDE: Ungene vrimlet rundt i foreldrenes kiosk i Skien.

– Gir glede

– Det er imponerende at man i en alder av 30 år har ti barn: At man ikke ser på det å ha mange barn som en utfordring og et problem, men noe som gir glede og som man kan mestre, sier Solberg.

Hun vil ikke oppfordre alle til det samme.

– Nei, det må være opp til hvert enkelt par, men min oppfordring er at så mange som mulig får et barn til. Det denne familien gjør viser at det går an: Mange sier det blir for mye arbeid å få flere barn, men Ruud-familien viser at det kan gå fint, bare man tar det med lave skuldre og bare ser gleden i det. Men ti barn er absolutt ikke noe for alle.

HISTORISK: Mor June-Maria er stolt over å være landets yngste tibarnsmor.

Flere eldre

Selv om har tatt henne på alvor, har ikke folk flest gjort det. Fødselsraten i Norge faller og faller.

– Den hadde en liten boost opp under pandemien, men har falt igjen. Vi må lage samfunnet vårt slik at det er mulig å ha flere barn i kombinasjon med jobb.

KJENT: De største barna visste hvem Erna Solberg var.

Hun sier eldrebølgen er en utfordring og at flere barn vil være et viktig bidrag for å løse den utfordringen.

– Vi trenger flere som kan bidra til mer velferd i fremtiden: Til både omsorgstjenester og annet – og det er klart at flere barn kan bidra til det. Men la de nå først være barn, ler hun med ti Ruud-barn rundt seg.