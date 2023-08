TETTE KUMMER: Mannskap i arbeid på ring 2 i Oslo mandag.

Derfor ba han folk om å bli hjemme: − Uoversiktlig

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) forsvarer beslutningen om å anbefale hjemmekontor i Oslo. I Bergen trekker Marte Joan Monstad (Frp) på skuldrene.

Kortversjonen Byrådsleder Raymond Johansen understreker at rådet om hjemmekontor var en anbefaling, ikke et påbud.

Anbefalingen ble gitt for å unngå belastning på vei og kollektivtrafikk.

Pressetalsperson i Ruter sier at trafikken stort sett går som normalt i hovedstaden.

Det er meldt tre ganger så mye regn i Bergen som i Oslo tirsdag.

Frp-politiker Marte Joan Monstad sier at selv om det regner i Bergen, tar de på regntøyet og går på jobb. Vis mer

Selv om det kommer tre ganger så mye regn i Bergen enn i Oslo tirsdag – er det ikke sendt ut farevarsel. Og mens innbyggerne i hovedstaden blir oppfordret til å ha hjemmekontor, går hverdagen som normalt i Bergen.

– Vi i Bergen er vant til mye regn. Vi tar på regntøyet uansett vær og går på jobb, sier Frp-politiker og bergenser, Marte Joan Monstad, til VG med et glimt i øyet.

Hun presiserer at det er varslet mer ekstremvær i tiden som kommer, og at vi må ta det på alvor. Hun vil dermed ikke rette en pekefinger mot sin politiker-kollega Raymond Johansen (Ap) i Oslo.

– Jeg stiller ikke spørsmål ved hvilke vurderinger som er gjort, men litt artig er det jo, sier Monstad, som er 1. kandidat for Fremskrittspartiet i Bergen.

Marte Joan Monstad, 1. kandidat for Fremskrittspartiet i Bergen.

Ulike krav

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), forsvarer anbefalingen om hjemmekontor i Oslo.

– Ekstreme værhendelser er per definisjon uoversiktlig og med potensial til å volde store materielle skader og utgjøre fare for liv og helse. Den eneste fornuftige reaksjonen på denne type hendelser er å være føre var og å sørge for at beredskapen er så god som overhodet mulig, sier Raymond Johansen i en uttalelse til VG.

Det var mandag kveld at Johansen oppfordret til hjemmekontor tirsdag for de som kan og som har sin arbeidsplass i Oslo.

Byrådsleder Raymond Johansen i september i fjor.

Vakthavende meteorolog, Unni Nilsen, påpeker at 60 millimeter er mye regn i Oslo, selv om det ikke nødvendigvis er så mye i Bergen.

– Det er ulike krav for farevarslene i øst og vest. I Oslo kreves det kanskje 40 millimeter regn for å få gult farevarsel, mens det i Bergen trengs dobbelt så mye for å få gult varsel, sier hun

På Buskerud stasjon i Oslo ble det registrert 70,3 millimeter nedbør fra mandag klokken 08.00 til tirsdag klokken 08.00.

Tirsdag er det meldt 8,9 millimeter regn i Oslo, ifølge Yr. I Bergen er det meldt 30 millimeter regn.

FLØYEN: En regnværsdag i Bergen i juli.

Ikke som fryktet

Byrådsleder Raymond Johansen påpeker at det inntil i dag morges så ut som Oslo kom til å bli mye hardere rammet enn det ligger an til nå.

– Det vil være mindre behov for hjemmekontor nå som værmeldingene har endret seg, men det var viktig for oss å gå ut med dette mandag kveld i tilfelle vi våknet opp i dag til det ekstremværet som var varslet.

Han understreker at det var en anbefaling, og ikke et pålegg, og at de hadde fått advarsel om potensielt store skader på infrastruktur i løpet av natten.

– Oslo er dessuten navet i Norges største arbeidsmarked. Hver dag reiser titusener inn til hovedstaden fra omkringliggende kommuner. Mange av disse sto under rødt farevarsel mandag, sier Johansen.

VG har sendt Raymond Johansen spørsmål om hvilke faglige råd som lå til grunn for anbefaling av hjemmekontor, og hvilke andre etater som har bistått i vurderingen. Dette har han ikke svart på.

Han avviser at anbefalingen er inngripende i folks hverdag, og hevder at næringslivet ikke har blitt rammet av anbefalingen.

Årsaken til oppfordringen om hjemmekontor var å unngå belastning på vei og kollektiv.

Pressetalsperson i Ruter, Øystein Dahl Johansen, opplyser til VG mandag at trafikken går som normalt i hovedstaden, med noen få unntak utenfor Oslo. Han viser til at de har god dialog med kommunen om tiltak.