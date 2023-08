FIRE INVOLVERT: Fredag kveld var fire personer involvert i en trafikkulykke på E18 i Oslo.

Dødsulykken på E18: Siktede var fradømt førerkortet

Sjåføren som er siktet etter E18-ulykken hvor en 15-åring omkom, hadde mistet lappen få måneder tidligere.

En 15 år gammel gutt fra Stavern døde i en trafikkulykke på E18 i Oslo fredag kveld, mens en 18 år gammel mann og en 18 år gammel kvinne er lettere skadet.

Sjåføren, en mann i 20-årene, er siktet for å ha forårsaket ulykken. Han er innlagt på sykehus og er kritisk skadet.

En dom fra mars i år viser at mannen var uten førerkort.

Ifølge dommen mistet mannen førerkortet for en periode på ni måneder etter at han i oktober i fjor kom over i motgående kjørebane og kolliderte med en personbil.

Han ble også dømt til å betale en bot på 12.000 kroner. Han sa i retten at han betraktet hendelsen som et uhell, ifølge dommen.

– Dypt tragisk hendelse

VG har snakket med advokat Audun Helgheim som opplyser at han representerer den siktede etter E18-ulykken.

Helgheim, som også har bistått siktede tidligere, vil ikke uttale seg om hvorvidt mannen ikke hadde førerkort da han kjørte bilen på E18 fredag.

– Dette er en dypt tragisk hendelse for alle parter, understreker han.

DØDSULYKKE: Ulykken skjedde ved avkjøringen til Ljabrudiagonalen i Oslo.

Lørdag ble det kjent at Spesialenheten iverksetter etterforskning fordi politiet fulgte etter bilen før ulykken inntraff.

Helgheim hadde sist kontakt med siktede tidligere i uken.

– Så vidt jeg har forstått, er han nå livstruende skadet og ligger i koma, sier advokaten til VG.

Dette gjør politiet nå

Krimvakt Jørn Espen Nilsen i Oslo politidistrikt opplyser til VG at det har meldt seg flere vitner. Dette skal være andre bilister som har sett bilen før den krasjet.

– Det har meldt seg noen vitner som ikke var involvert i hendelsen, men som har sett det som skjedde før bilen krasjet. De holder vi på å avhøre i dag, sier Nilsen.

På grunn av helsetilstand har de ennå ikke avhørt kvinnen og mannen som ble lettere skadd i ulykken. Det er heller ikke tatt stilling til fengsling av den siktede, opplyser han.

– Siktede er fremdeles kritisk skadd.

Politiet meldte om ulykken klokken 22.06 fredag kveld.

PREGET LOKALSAMFUNN: Slik så det ut utenfor Stavern Frikirke lørdag ettermiddag da venner og familie minnet den omkomne 15-åringen.

