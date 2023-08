700 norske speidere evakuert fra leir i Sør Korea

De norske speiderne blir evakuert mandag grunnet en tyfon som er meldt.

Kortversjonen Rundt 700 norske speidere blir evakuert fra en internasjonal speiderleir i Sør-Korea grunnet en kommende tyfon. Evakueringen starter tirsdag 8. august.

De norske speiderne vil bli flyttet til en amerikansk militærbase.

Speiderleiren, World Scout Jamboree, ligger i provinsen Jeonbuk og har tidligere blitt utsatt for en kraftig hetebølge med temperaturer på rundt 33 grader.

Leirens arrangører har blitt kritisert for ikke å ha tatt høyde for hetebølgen. Vis mer

Speiderleiren World Scout Jamboree i Jeonbuk i Sør-Korea har over flere dager vært påvirket av en hetebølge. Landet har over lengre tid hatt temperaturer på rundt 33 grader.

Nå forbereder arrangørene seg på å evakuere den enorme leieren etter at det er ventet at en tyfon vil ramme området, opplyser den internasjonale speiderbevegelsen.

Ifølge Reuters vil den offisielle evakueringen starte tirsdag 8. august.

Omtrent 40.000 speidere fra 155 land deltar på leieren. Deltagerne er mellom 14 og 18 år.

NORGES SPEIDERFORBUND: Kommunikasjonsrådgiver i Norges speiderforbund, Kirvil Kaasa forteller at de norske blir evakuert til en innendørs overnatting.

Norske speidere evakueres

Norske og danske speidere forlater leiren allerede mandag 7. august, som følge av det varslede uværet, opplyser Kirvil Kaasa, kommunikasjonsrådgiver i Norges speiderforbund.

Hun forteller at speiderne flyttes til en militærbase med innendørs overnatting.

– De norske speiderne har det bra og skal flyttes ut av leirområdet til en amerikansk militærbase, i kveld rundt klokken 21 koreansk tid, som er 14 norsk tid.

– Foreløpig er speiderne på aktiviteter i leiren, mens lederne pakker. Dit reiser også de danske, og de skal bo inne, legger Kaasa til.

Hun forteller at den alternative leiren er planlagt å vare til 12. august, og at de siste deltakerne vil ankomme Norge 15–16. august.

Kaasa bekrefter til VG at de per nå ikke har planer om å dra fra Sør-Korea tidligere enn planlagt. Hun sier også at evakueringen er blitt gjort i samarbeid med den norske ambassaden i Sør-Korea.

– Det viktigste for oss er helse og sikkerhet for speiderne, og vi evakuerer nå deltakerne i god tid før tyfonen. Hvis denne rammer Sør- Korea, er ikke det før torsdag, men det er i underkant av 40.000 som skal evakueres. Den norske ledelsen ville ikke vente og ville være sikker på at dette skjedde på en god måte i dag, legger Kaasa til.

EVAKUERES: Den norske leiren evakueres til en amerikansk militærbase.

Usikkert hva som skjer fremover

Leiren koster i underkant av 40.000 norske kroner for hver enkelt deltaker, og Kaasa forteller at flere har jobbet over lengre tid til å få råd.

– For de norske og andre deltakere fra land med bedre økonomi koster det i underkant av 40.000, fordi det går med på å dekke deltakelse fra land hvor økonomien ikke er så god. De vet at de skal reise et par år før og har hatt sommerjobber, og dugnader for å kunne delta på leiren.

Ifølge Kaasa er det kun er én mulighet å delta på leiren, fordi den arrangeres hvert fjerde år og deltakerne er 14–18 år.

– Vil man kunne få refusjon eller vil det være lov til å delta igjen for de som mister leiren, nå som den blir evakuert?

– Det har jeg ingen informasjon om akkurat nå.

Kaasa forteller at en evakuering av verdensspeiderleiren ikke har skjedd siden 1971.

Ingen av de norske deltakerne skal ha vært hardt rammet av heten, som har vært i leiren og Kaasa beskriver fornøyde speidere til tross for evakueringen.

– Det har vært noen norske som har vært for varme, som ikke har vært så gode å få i seg væske, så de har vært innom sykehuset for å kjøle seg ned, men de har vært tilbake i leiren samme dag.

– De norske lederne melder om veldig mange glade og blide speidere på tur. Det er mye godt humør. De opplever mye spennende, legger hun til.

FORLATER LEIREN: Britiske speidere forlot speiderleiren etter hetebølgen som har vært i Sør-Korea de siste dagene.

Amerikanske og britiske speidere reiste fra leiren lørdag 6. august, skriver Reuters.

Arrangøren har fått kritikk for å ikke ta høyde for varmen, og Kim Kwan-young, guvernør i Nord-Jeolla-provinsen som er vertskap for arrangementet, beklaget seg offentlig søndag 6. august, skriver sør-koreanske medier.

– Som leder beklager jeg for at situasjonen har forårsaket så mye bekymring.

