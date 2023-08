Varmerekord på Svalbard: − Er ekstremt!

Årets julimåned ble den varmeste måneden noen gang målt på Svalbard.

Helga Therese Tilley Tajet, klimaforsker ved Meteorologisk Institutt, beskriver temperaturene som ekstreme.

– Alltid når det er en rekord, er det noe som er ekstremt. Men det er heller ikke overraskende at vi får mange varmerekorder, for vi ser at temperaturen øker. Det kommer til bli flere varmerekorder, sier Tajet.

I snitt lå temperaturen på Svalbard på 10,1 grader hvert døgn. Dette er både med dag-temperaturer og natt-temperaturer.

– Over 10 grader på Svalbard er veldig mye, det er over 3 grader enn normalen. Den varmeste temperaturen målt i juli er 17.1 grader.

Klimaforsker ved Meteorologisk Intitutt, Helga Therese Tilley tajet.

Klimaforskeren forklarer at den raske økningen i temperaturer kommer av isen som smelter i nord.

– Isen reflekterer mye sollys. Når isen smelter, reflekteres mindre sollys, som gjør at havet og bakken absorerer mer varme. Dette gjør at temperaturene øker.

– Er ikke det en ond sirkel, ved at jo høyere tempetaturer, jo raskere smelter isen?

– Jo, det er nettopp det. Det er derfor det er større økning i nord enn i sør, sier forskeren.

Hun forteller at den varmeste tempetaturen noen gang målt siden meterologisk intitutt startet målingen i 1975, var i 2020. Da nådde gradestokken 21,7 grader.

– Det nest varmeste måneden noen gang målt på Svalbard var juli i 2020. Da var snittemperatur 9,3 grader.

Saken oppdateres.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post