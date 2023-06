BRUDD: Steingrim Wolland sier bildet til høyre viser hvordan han så ut like etter at Afzzal Ghauri (til venstre) skal ha stormet inn på kontoret hans.

Blodig oppgjør i advokatfirma ender i retten

Daglig leder Afzzal Ghauri i Advokatfirmaet Rogstad må møte i retten, anklaget for å ha slått sin eks-styreleder til blods. Eks-styrelederen har også saksøkt advokatfirmaet.

Eks-styreleder Steingrim Wolland (62) i Advokatfirmaet Rogstad mener hans gamle arbeidsgiver har gjort mye galt:

Han sier daglig leder, Afzzal Ghauri (42), slo ham til blods inne på kontoret, etter å først ha ropt «jeg skal knulle deg i rompa» og «slik snakker du faen meg ikke til kona mi».

Han anklager advokatfirmaet for å ha strupet tilgangen hans på nye saker, jukset med lønnen hans gjennom timeføringssystemet – og krever både oppreisning og erstatning.

Straffesaken er etterforsket av politiet. De kom til at Ghauri var skyldig og har gitt ham valget mellom en bot på 10.000 kroner eller ti dager i fengsel.

Ghauri mener han er uskyldig og har nektet å godta straffen; saken skal derfor opp til full behandling i retten i august.

Det sivile søksmålet Wolland har reist mot advokatfirmaet, styret og Ghauri, skal behandles i en annen rettssal i Oslo tinghus samtidig, ifølge listene over berammede saker.

Wolland, som sluttet i firmaet i mars i fjor, sier det er uklart hvor stort pengekravet i den sivile saken vil bli, men at det er snakk om noen millioner kroner.

Nettavisen Advokatwatch har tidligere omtalt det sivile søksmålet.

SAMARBEIDET: Steingrim Wolland (til venstre) og Afzzal Ghauri (i midten) kjempet i flere år sammen mot politiet, domstolene, kritiske avisartikler i VG og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Nå har de vendt seg mot hverandre.

Nåværende styreleder i Advokatfirmaet Rogstad, Olav Braaten, skriver i en tekstmelding:

– Vi ønsker ikke å kommentere noe av dette nå.

Ghauri har tidligere avvist anklagen om juks med timelister som uriktig overfor Rett24.

Konflikt om kontroll

VG har siden 2020 skrevet en lengre serie artikler om Advokatfirmaet Rogstad.

Afzzal Ghauri bygget opp advokatfirmaet – samtidig som han sonet en fengselsstraff for lånebedrageri.

På papiret eier Ghauri ingen aksjer i selskapet, men hans kone, Sidra Bhatti, eier 75 prosent og sitter i styret.

VG har avdekket hvordan Ghauri har hatt en større grad av innflytelse og kontroll over firmaet enn hans beskjedne offisielle rolle, som administrativt ansvarlig, tilsier.

Ghauri mener dette er feil. Han har ikke besvart VGs henvendelse i denne saken.

Wolland har tidligere uttalt at konflikten han nå står i dypest sett bunner i en konflikt om kontroll over firmaet.

– Etter min mening handler konflikten kun om at Afzzal mener han er den som eier og skal bestemme over firmaet, mens jeg mener det skal være styret som bestemmer, sa han i mai i fjor.

OVERTAR KRAV: Advokatene Steingrim Wolland har overtatt et pengekrav Andreas Galtung hadde mot Advokatfirmaet Rogstad og forsøker å drive det inn gjennom et søksmål.

Det sivile søksmålet mot advokatfirmaet og styret består av ytterligere to deler:

Wollands aksjer i firmaet skal tvangsinnløses tvangsinnløses Eierne av et selskap kan selv inngå en avtale som sier når det kan kreves at en eier må selge aksjene, for eksempel hvis vedkommende slutter å jobbe i bedriften. Dette kalles tvangsinnløsning. Tvangsinnløsning kan også kreves via domstolen hvis man mener en av de andre eierne har misbrukt sin innflytelse i selskapet eller det har oppstått en alvorlig og varig konflikt mellom eierne. . Domstolen skal avgjøre prisen på aksjene.

– Ethvert styre i en seriøs bedrift hadde forlikt straks, men her påstår styret overfor retten at selskapet, som omsetter for over 40 millioner kroner, er verdt mindre enn en ok bruktbil. Det sier sitt, skriver Wolland i en tekstmelding.

Wolland har overtatt et pengekrav på 350.000 kroner mot advokatfirmaet fra noen andre.

Pengekravet kommer opprinnelig fra advokat Andreas Galtung, som representerte Advokatfirmaet Rogstad i et søksmål mot VG. Det er snakk om ubetalte regninger for én av totalt fire runder saken gikk for retten.

Galtung bekrefter overfor VG at Wolland har overtatt pengekravet, men ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentar.

