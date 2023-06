Aksjonister blokkerer veier inn til vindkraftverk på Fosen

Aksjonistene har ikke satt noe tidspunkt for når de vil åpne opp veiene inn til Roan vindkraftverk.

– Engasjerte frivillige tilknyttet Motvind Norge og Naturvernforbundet i Trøndelag har i dag tidlig blokkert begge veiene inn til vindkraftverket, og vil nekte å slippe forbi drift- og vedlikeholdspersonell, skriver Motvind Norge i pressemelding mandag morgen.

De skriver at det ikke er satt en sluttdato for aksjonen, og at aksjonistene har mål om at anlegget stenges helt ned.

Dette skjer i solidaritet med reindriftssamene på Fosen, heter det i pressemeldingen.

– Vi er her i solidaritet med reindriftsamene, sier Torbjørn Lindseth i Motvind Norge fra aksjonen.

Det er over 600 dager siden Høyesterett-dommen slo fast at vindkraftanleggene på Fosen bryter med menneskerettighetene.

VG oppdaterer saken.

