Nødetatene på stedet etter møteulykken på fylkesvei 17 i Meløy.

Kvinne i 30-årene omkom i trafikkulykke i Meløy

Nordland har opplevd sin andre dødsulykke på to dager. – Det er bare tragisk, sier fylkesrådslederen.

Kortversjonen En kvinne i 30-årene omkom i en møteulykke på fylkesvei 17 i Meløy i Norland.

En fem år gammel gutt satt også i bilen til kvinnen, men skal ikke være alvorlig skadet.

Dette er den andre dødsulykken i Norland på to dager.

Trygg Trafikk Nordland er bekymret, spesielt nå som sommeren står for tur.

Fylkesrådslederen i Nordland understreker viktigheten av å fortsette med trafikksikkerhet og forebygging. Vis mer

Like før klokken 15 fikk politiet i Nordland melding om en møteulykke mellom en trailer og en personbil på fylkesvei 17 i Meløy i Nordland.

Nå bekrefter politiet at føreren av bilen, en kvinne i 30-årene, omkom i ulykken. De pårørende er varslet.

– Det var også et lite barn i bilen. Det ser ut til at det har gått bra med barnet, det er fraktet til sykehus i Bodø for nærmere undersøkelser, sier operasjonsleder Lars Halvorsen til VG.

Kvinnen er i familiær tilknytning til barnet, som er en fem år gammel gutt, opplyser politiet. Hun fikk helsehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde.

Føreren av traileren kom uskadet fra ulykken. Hendelsesforløpet er foreløpig uklart og saken etterforskes med bistand fra ulykkesgruppen til Statens v

– Høysesong for dødsulykker

Dette er andre dødsulykken på to dager i Nordland. En kvinne i 50-årene døde i ulykke på riksvei 80 mellom Fauske og Bodø mandag, også med en lastebil.

– Det er tragisk. Det er en alvorlig melding om å være oppmerksom og varsom når vi nå har fått to sånne ulykker med fatalt utfall på to dager, sier operasjonsleder Halvorsen.

Ifølge Trygg Trafikk Nordland er dette den sjette dødsulykken i fylket så langt i år. Et altfor høyt tall, mener regionleder Kari Vassbotn.

– Vi er veldig bekymret. Spesielt siden sommeren, som er rett rundt hjørnet, er høysesong for dødsulykker, sier hun til VG.

Kari Vassbotn er regionleder i Trygg Trafikk Nordland.

– Det er bare tragisk. Det er mange som blir rammet av en dødsulykke. Det er en personlig tragedie både for de omkomne, men også for alle rundt dem.

– Har du noen anbefalinger til folk som skal ut på veiene i sommer?

– Det aller viktigste er å følge fartsgrensen og være ekstra oppmerksom på omgivelsene rundt deg, svarer Vassbotn og understreker at hun ikke vet årsaken til de to siste ulykkene:

– Men det vi vet er at uoppmerksomhet er en årsak til mange ulykker om sommeren. I tillegg er for høy fart og ruskjøring, og folk som ikke bruker sikkerhetsutstyr noe som går igjen.

– Må fortsette med forebygging

Fylkesrådsleder i Nordland, Elin Dahlseng Eide, er også berørt av ulykkene.

– Det er bare tragisk. Medfølelsen min går til de pårørende, sier Eide til VG.

Mandag omkom en kvinne i 50-årene i en trafikkulykke ved Kistrand mellom Fauske og Bodø. Dagen etter omkom en kvinne i 50-årene i en dødsulykke i nabokommunen Meløy.

Hun forteller videre at de jobber med trafikksikkerhet hver eneste dag, både mot holdninger hos folk og hvordan man skal oppføre seg ute på veiene.

– Det viser at vi må fortsette å jobbe med forebygging hver eneste dag.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post