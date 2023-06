Renate Larsen ble 13. juni utnevnt til styremedlem i Den Norske Opera & ballett. Fredag gikk venninna, Anette Trettebergstuen av som statsråd etter flere alvorlige feil knyttet til habilitet. Larsen fratas vervet som styremedlem.

Trettebergstuens styre-venn: − Tungt og trist å se hvor vondt Anette hadde det

Renate Larsen bekrefter at kulturminister Anette Trettebergstuen spurte henne om hun kunne ta på seg flere styreverv. Larsen sier hun tror at operaen kanskje ble nevnt i løpet av den korte samtalen.

– Jeg synes det var veldig tungt og trist å se hvor vondt Anette hadde det. Så jeg forstår veldig godt at hun velger å gå av.

Det sier Renate Larsen til iTromsø. Torsdag fikk hun en melding om at det skulle avholdes en pressekonferanse på fredag.

– Da forsto jeg at noe var i gjære, men den fulle informasjonen fikk jeg samtidig med resten av Norge, sier Larsen.

På direkten fikk hun se venninna trekke seg som kultur- og likestillingsminister.

– Hva tenkte du da du så pressekonferansen?

– Dette var jeg ikke helt forberedt på.

VENNINNER: «Fem tette, for tiden ikledd badehette», skrev Anette Trettebergstuen under dette bildet på Facebook. Fra venstre: Cecilie Terese Myrseth, Renate Larsen, Anne Marit Bjørnflaten, Anette Trettebergstuen og Kristin Røymo. Renate Larsen ble utnevnt til styret i Operaen.

Kontaktet i februar

Halvannen uke tidligere, den 13. juni, ble Larsen, som også er styreleder for Helse Nord, formelt utnevnt til styremedlem i Den Norske Opera & Ballett. I forkant hadde hun vært gjennom en grundig prosess.

– Jeg ble kontaktet av embetsverket i månedsskiftet februar og mars og spurt om jeg ville være med i prosessen til å bli vurdert som kandidat for et styreverv. Da har det blitt fulgt opp av en prosess med intervjuer, CV, samtaler om utfordringer som ligger i operaen, og hvilke erfaringer jeg har, sier Larsen og legger til:

– Jeg opplevde det som en ryddig prosess, uten at jeg vet om det har blitt vurdert flere kandidater.

PREGET: Anette Trettebergstuen tok til tårene på pressekonferansen fredag.

Men Anette Trettebergstuen skal ikke ha orientert om vennskapsforholdet til Larsen.

– Har det slått deg at det kan ha vært habilitetsutfordringer knyttet til utnevnelsen av deg?

– Nei, jeg hadde forutsatt at det var vurdert av Anette og departementet.

– Diskuterte du styrevervet med Trettebergstuen?

– Nei, Anette spurte meg en gang rundt årsskiftet om jeg hadde kapasitet til flere styreverv, og hun nevnte muligens operaen konkret. Det sa jeg ja til i den korte samtalen. Men i prosessen senere hverken pratet jeg med henne eller traff henne, sier hun.

– Nå har kulturdepartementet uttalt til media at utnevnelsen av deg som styremedlem til operaen er ugyldig. Hva tenker du om det?

– Nå har jeg vært så travel, jeg har ikke pratet med departementet selv, men jeg registrerer at det er kommunisert via media. Jeg har forståelse for det valget, sier Larsen og fortsetter:

– Jeg opplevde gjennom prosessen at de ønsket noen med min erfaring og kompetanse, og var veldig motivert.

Larsen hadde ikke rukket å komme i gang med oppgavene som styremedlem.

– Betrakter du Anette Trettebergstuen som ei venninne?

– Vi to er gode venner, men vi er sånne venner som sees et par ganger i året. Og det er ikke sånn at vi ringer hverandre veldig ofte. Men det er veldig hyggelig å treffes, jeg setter stor pris på henne. Vi er travle, begge to.

– Har du snakket med henne etter at hun trakk seg?

– Nei, jeg regner med at hun har hatt det veldig travelt. Selv har jeg hatt lange dager med å høste tare (i et selskap der hun er medeier, red.anm.).

– I går jobbet vi i 14 timer, og i dag tidlig startet vi i 7-tiden på morgenen. Jeg har måttet prioritere arbeidet, sier Larsen og ber om forståelse for at det er derfor hun har vært vanskelig å få tak i det siste døgnet.