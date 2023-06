KUNNE VÆRT AVVERGET: Erna Solberg sier at det var en svært alvorlig rapport som ble lagt fram tidligere i uken.

Erna Solberg ut mot PST og E-tjenesten: − Gir meg mangel på tillit

HØYRES HUS (VG) Tidligere statsminister Erna Solberg reagerer sterkt på sakene om PST og Etterretningstjenesten som har blitt kjent gjennom media de siste månedene. Nå ber hun justisministeren om å ta grep.

Det er nesten ett år siden Zaniar Matapour skjøt rundt seg i Oslo sentrum. To ble drept og ni skuddskadet under det som skulle være en folkefest for skeive.

Flere tapte muligheter gjorde at Matapour ikke ble fanget opp før det smalt, ifølge utvalget som har evaluert fjorårets terrorangrep.

Et varsel som PST mottok fra Etterretningstjenesten fem dager før angrepet inntraff, trekkes også frem som en anledning der angrepet muligens kunne vært avverget.

– PST må reagere på den informasjonen de får. Varselet var tydelig og klart. Jeg blir oppriktig lei meg av å lese at angrepet kunne vært avverget dersom alt hadde fungert som det skulle, sier tidligere statsminister og Høyre-leder, Erna Solberg, til VG.

Ukultur

Rivalisering og mistenksomhet mellom PST og Etterretningstjenesten kan ha bidratt til at varselet i forkant av terroren ikke ble tatt alvorlig nok, ifølge rapporten.

I april sa da avtroppende PST-nestleder Hedvig Moe til VG at det var feil at PST fikk all informasjon før angrepet – etter at E-tjenesten i månedsvis har sagt at de delte «all relevant» informasjon «fortløpende».

Solberg reagerer også på disse uttalelsene fra de hemmelige tjenestene – som hun mener skylder på hverandre:

– Det er en ukultur som bidrar til mindre troverdighet, fordi det har vært en form for flytting av skyld mellom dem. Det gir meg mangel på tillit, sier Solberg.

Solberg ber om at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) tar grep.

– Jeg forventer at hun tar tak i den ukulturen rapporten har avdekket. Jeg bryr meg ikke om hvem som har skyld i hva, og er ikke på hodejakt, men jeg er opptatt av at de hemmelige tjenestene må samarbeide bedre og at dette aldri må skje igjen.

– Har du tillit til justisminister Mehl?

– Denne saken gir ikke grunnlag for kritikk mot regjeringen. Det er oppfølgingen av rapporten som avgjør om jeg har tillit eller ikke. Dette må regjeringen rydde opp i, sier Solberg og legger til:

– Per nå er det ikke grunnlag for et mistillitsforslag.

RAMMET: Folk la ned blomster og Pride-flagg utenfor London pub i sentrum av Oslo, dagen etter terrorangrepet.

Justisminister Mehl ville ikke kalle angrepet under Pride i fjor et terrorangrep da hun i slutten av mai møtte en rekke skeive ledere.

Torsdag sa Mehl at angrepet fremstår som et terrorangrep, og har fått konsekvensene av et terrorangrep.

Solberg mener vi må omtale dette som et terrorangrep.

– Politiet etterforsker det som et terrorangrep og den antatte gjerningspersonen er siktet for terror. Viktigst av alt har angrepet skapt den frykten i befolkningen som et terrorangrep skaper. Så får vi selvsagt ta et forbehold om at siktelsen kan bli endret, sier hun.

Terrorsiktede Matapour havnet i PSTs søkelys for første gang i 2016. Da var Erna Solberg statsminister.

– Kunne dere gjort mer da dere var i regjering?

– Det er mange PST følger med på i perioder fordi de sitter på informasjon, uten at det betyr at det grunnlag for en straffesak, sier Solberg.

Reagerer på lekkasjer

Solberg reagerer også kraftig på lekkasjer som både kom i etterkant av selve angrepet om hvem som visste og gjorde hva, og lekkasjer som kom frem i ulike medier i tiden før rapporten ble offentliggjort.

Solberg har en klar formening om hvor enkelte av lekkasjene må ha kommet fra:

– Det fremstår jo som det tidvis lekker informasjon fra Etterretningstjenesten eller PST, sier hun.

Den tidligere statsministeren presiserer at hun ikke vet hvem som har lekket informasjonen.

Dette sier PST og E-tjenesten

Seniorrådgiver Martin Bernsen sier han kan forstå at det stilles spørsmål ved en del av PSTs arbeid etter evalueringsrapporten.

– Det vi skal gjør nå, er å gå systematisk gjennom evalueringen og se på hva vi kan gjøre bedre. Evalueringen peker på en rekke punkter som vi må gå dypere inn i, sier Bernsen til VG.

Kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene i Etterretningstjenesten har følgende kommentar til saken:

– Vi samarbeider godt med PST, og vi jobber for å utvikle dette videre.

