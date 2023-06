SLIPPER USIKKERHETEN: Takako Ellefsen (83) fotografert tirsdag på altanen i solskinnet hjemme i Stavanger. Nå kan måneder med stress og usikkerhet slippe taket.

Takako (83) får bli i Norge – rørt av støtten

Først fikk hun beskjed om å forlate landet før nyttår. Nå har Utlendingsnemnda (UNE) snudd. Takako Ellefsen (83) får oppholdstillatelse.

– Jeg er helt rørt og veldig, veldig glad for dette utfallet. Det var mitt høyeste ønske å få leve resten av mitt liv i Norge, som er mitt hjemland, sier Takako Ellefsen til VG noen timer etter at hun ble meddelt resultatet av sin advokat Alexander Nyheim Jenssen.

Takakos datter Klara Ellefsen har sammen med advokaten kjempet for morens sak hele det siste halvåret.

– Vi er veldig glade og takknemlige for at Takako får bli. Hun har fått enormt med støtte og hjelp i sin sak. Nå kan hun endelig slå seg til ro, sier datteren til VG.

FIKK SØNN PÅ BESØK: Takako Ellefsen (83) har levd i uvisshet de siste månedene om hun ble sendt ut av Norge eller ikke. Sist jul fikk hun besøk av sin sønn Eric helt fra Japan, noe som var et lysglimt i tilværelsen.

På spørsmål om hvordan ventetiden på beslutningen har vært, svarer Takako:

– Jeg har vært stresset og nervøs. Nå er jeg bare glad, dette er emosjonelt for meg, sier en tydelig rørt kvinne hjemmefra i Stavanger.

Helhetsvurdering

Utlendingsnemnda begrunner beslutningen med at de har gjort en ny helhetsvurdering av saken.

«Etter en konkret helhetsvurdering av de individuelle forhold i saken, sett i lys av at det er usikkert hvor lenge departementets instruks om berostillelse vil vare, mener UNE at klageren skal gis en oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 38.»

Dette innebærer at klageren får lovlig opphold i Norge på bakgrunn av sterke menneskelige hensyn og at tillatelsen gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse, i følge vedtaket.

Rent praktisk må Takako Ellefsen kontakte lokalt politidistrikt for å bestille nødvendig oppholdskort, deretter er videre opphold i Norge i boks.

Utsatte utsendelsen

Takako skulle opprinnelig sendes ut av Norge innen 28. desember i fjor.

I midten av desember utsatte Utlendingsnemnda (UNE) iverksettelsen.

UNE varslet da at nytt vedtak vil foreligge i månedsskiftet januar-februar 2023.

– Slik saken står nå, har ikke Takako noen utreisefrist, sa Takako Elllefsens advokat Alexander Nyheim Jenssen til VG ved nyttår.

Han sendte begjæring om midlertidig forføyning til Oslo tingrett, for inntil videre å få stanset utsendelsen av Takako Ellefsen.

Da utlendingsmyndighetene avslo 83-åringens søknad om opphold i Norge, var det utslagsgivende at sykeforsikringen hennes ikke er god nok.