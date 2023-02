Video viser skytingen ved Nationaltheatret – trakk pistol på åpen gate

Videoen viser ett av skuddene som ble løsnet natt til 15. januar utenfor Nationaltheatret. To menn ble fredag varetektsfengslet i fire uker og siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk.

Begge har samtykket til varetektsfengslingen, opplyser forsvarerne Ole Petter Drevland og Usama Ahmad til VG.

Basketak

Videoen, som VG har fått tilgang til, viser deler av hendelsene natt til søndag 15. januar.

På åpen gate, samtidig som mange mennesker ferdes i Oslo sentrum, pågår det et basketak mellom flere menn. På videoen ser vi en av mennene ta opp en pistol og løsne et skudd på kloss hold. Du hører smellet i det pistolen går av.

Politiet får melding om skytingen klokken 00.30 – oppdraget blir først definert som PLIVO PLIVO Pågående livstruedndde vold. De tre nødetatene politi, brann og helse har utarbeidet en felles prosedyre for hvordan de skal opptre og samvirke ved hendelser der det utøves livstruende vold mot flere personer. Kilde: Helsedirektoratet– pågående livstruende vold.

PÅ NORSK JORD: De siktede smilte da ankom Norge. Her eskorteres de av sivilkledd politi etter å ha landet på Gardermoen torsdag ettermiddag.

Videoen er filmet gjennom et vindu, som viser refleksjoner av flere personer som sitter inne på et spisested. Derfor har VG valgt å sladde store deler av videoen.

To menn, begge lederskikkelser i den kriminelle gjengen Young Guns, ble alvorlig skadet som følge av skyteepisoden.

Internasjonalt etterlyst

To personer i 20-årene, med tilknytning til gjengen Satudarah, ble internasjonalt etterlyst etter skytingen.

– For meg er det bare et budskap å si: Det er at skyting i offentlig rom er svært prioritert. Skyter du i Oslo så skal du pågripes, uttalte politiinspektør Grete Metlid til VG.

Politiet er kjent med videoen VG nå publiserer. Det er ikke politiet selv som har gått ut med videoen.

– Vi vet at det er flere som har tatt video av hendelsen, og vi er veldig interessert i at dette materialet kommer til politiet. Selv om folk faktisk tror de ikke har filmet noe av betydning, så er vi interessert. Blant annet kan vi bruke lyd til å sette sammen et bilde av situasjonen, sier politiadvokat Christian Hatlo til VG.

Han forteller at de er interessert i videoer som er filmet forut for hendelsen, under hendelsen og etter hendelsen, og oppfordrer de som har noe til å sende det inn gjennom politiets tipsportal.

BLE ETTERLYST: Her er mannen politiet mener løsnet skudd i Oslo sentrum.

Viktige beviser

Hatlo opplyser at video er blant de viktigste bevisene når politiet etterforsker miljøer som dette, fordi de involverte selv ofte ikke ønsker å avgi forklaring.

– Vi jobber aktivt mot klokken. Alle som har kamera rettet mot offentligheten i butikker og lignende, plikter å slette det etter en uke. Derfor bruker vi enorme ressurser i startfasen av etterforskningen på å finne ulike videoer. Deretter er det enorme mengder som skal gjennomgås, det er veldig tidkrevende, men viktig for å løse disse sakene, sier han.

Han understreker viktigheten av en slik etterforskning.

– Vi har en visjon om at vi skal oppklare absolutt alle saker om skyting i offentlighet. Det skaper utrygghet, og det er en fare for at uskyldige kan bli rammet, sier han.

Hatlo ønsker foreløpig ikke å gi ytterligere kommentarer om hendelsesforløpet natt til søndag 15. januar. Men sier at politiet har dannet seg et bilde av det.

Pågrepet i Milano

20. januar i år ble begge de to siktede pågrepet i Milano i Italia. En av dem hadde med seg et fremmed pass.

– Noe tilsa at de var på vei nedover Europa. Det kan se ut som de har reist gjennom Sverige, Danmark og Tyskland, sier Hatlo til VG.

Politiet mener at ferden fra Norge startet med bil.

– Så er det litt uklart for oss hvordan ferden har gått videre, om det har vært med bil eller på annen måte, forteller han.

Smilte

Torsdag denne uken ble de to siktede utlevert til Norge. De ble hentet i Italia av sivilkledde politibetjenter. VG var til stede da de ble eskortert ut fra flyet da det landet på Gardermoen.

De to siktede ble møtt av en politibil og en grå kassebil. Mennene ble ført ut fra bakdøren av flyet og smilte på vei ut.

– Han har fremdeles ikke fått sett siktelsen. Vi kommer til å gi et avhør i løpet av uken, men jeg skal ha et møte med ham først. Han er sliten og har hatt to lange uker i Italia. Han har behov for ro nå, og vi er enig med påtalemyndigheten om å vente til uken med å gjennomføre avhør, sier Usama Ahmad til VG fredag.

– Skal avgi forklaring

Han er forsvarer til mannen som politiet mener løsnet skuddene utenfor Nationaltheatret. Ahmad ønsker ikke å gi en kommentar til videoen VG publiserer, og påpeker at saksdokumentene er klausulerte.

– Vi kommer ikke til å kommentere noe rundt saken før han har avgitt sin forklaring til politiet, sier Ahmad.

Ahmad opplyser til VG at hans klient samarbeider med politiet. Han er sliten, men ifølge forsvareren kommer han trolig til å forklare seg for politiet etter helgen.

SKUTT: Her gjennomgår politiet åstedet etter at to menn med tilknytning til Young Guns ble skutt utenfor Nationaltheatret natt til søndag 15. januar.

Advokat Ole Petter Drevland som representerer den andre siktede, opplyser til VG at de foreløpig ikke har innsyn i dokumentene, og at de på nåværende tidspunkt ikke vil kommentere selve hendelsen.

Bistandsadvokat Sidra Bhatti i Advokatfirmaet Rogstad, som representerer en av de to mennene som ble skutt, ønsker ikke å kommentere videoen, eller si hvordan det går med hennes klient.

– Jeg har ingen kommentar på nåværende tidspunkt. Dokumentene i saken er klausulerte, sier hun.

Det har heller ikke hennes kollega, Thomas Klevenberg i Rogstad, som representerer den andre mannen som ble skutt.