VINTER: Vakkert landskap på en soldag ved Stryken i Nordmarka.

Kulde gir strømhopp: − Vinteren gjør et siste sprell

Sol og lite vind er fint. Prisen får du på strømregningen.

– Det blir dyrere enn det har vært. Med kjøligere vær kommer forbruket. Så er det også veldig lite vind. Da får vi noen dager som går vesentlig høyere i pris, sier strømanalytiker Tor Reier Lilleholt til VG.

Neste uke er det altså varslet høyere priser som følge av kuldebølge over kontinentet. Kombinert med lite vind, øker forbruket mer enn man får produsert av strøm.

– Vinteren gjør et siste sprell uken som kommer.

Det kan Meteorologisk institutt bekrefte.

– Nå har vi nordavind noen dager i Sør-Norge, og det er ganske kald luft i den nordavindsstrømmen, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.

– Det blir forholdsvis kaldt også nord på kontinentet i Europa, og da bruker de sin egen strøm, i stedet for å sende den til oss. Det er også lite vind på kontinentet, som vel også presser prisene opp, sier meteorologen.

Dette er de varslede prisene i de ulike regionene:

Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge: I morgen er gjennomsnittlig strømpris 223,49 øre per kWh i Oslo. Strømmen er dyrest i tiden 08-09. Da koster den 323,19 øre (uten strømstøtte)

Midt-Norge: I morgen er gjennomsnittlig strømpris 200,50 øre per kWh i Trondheim. Strømmen er dyrest i tiden 09-10. Da koster den 284,75 øre. (uten strømstøtte)

Nord-Norge: I morgen er gjennomsnittlig strømpris 144,04 øre per kWh i Tromsø. Strømmen er dyrest i tiden 09-10. Da koster den 227,80 øre. (uten strømstøtte)

Går mot vår

Prisøkningen neste uke er størst i nord, som får årets dyreste priser på mandag.

Det forklarer analytikeren ved at strømmen i nord blir mer attraktiv, og dermed kan selges dyrere til Sør-Norge. Da øker prisene i nord.

Etter neste uke, tror han at prisene vil bli ganske lave igjen:

– Mars er meldt relativt kjølig, men mer lys gjør at forbruket faller, og da vil prisene falle ved forbruket.

– Bedre strømprisvinter enn vi hadde fryktet?

– Ja. Det paradoksale er at vannkraftprodusentene nesten ble tvunget til å spare vann på da prisen lå på 7,8 kroner. Nå må de produsere det til 1-1,5 kr. Men det var fordi det var viktig å sikre leveringssikkerhet. I tillegg har man ikke behov for all gassen, fordi forbruket i Europa er redusert som følge av ekstrem pris.

I februar besluttet regjeringen å utvide strømstøtten ut 2024.

Dette er regjeringens sentrale grep:

Støtteberegningen endres fra månedssnitt til time for time. Det kan føre til at strømstøtten øker for mange nordmenn, fordi vi forbruker strøm når prisen er høyest. Denne endringen trer imidlertid først i kraft i høst, trolig fra 1. september. Nederst i artikkelen kan du se en grafikk som forklarer forskjellen mellom gammel og ny ordning!

Strømstøtteordningen forlenges ut 2024. Regjeringen har tidligere sagt at strømstøtten skal vare så lenge prisene er «ekstraordinært høye».

Mer hjelp i sommermånedene. Regjeringen øker strømstøtten i månedene april til september. Dermed får man 90 prosent støtte hele året.

Og hva med været her til lands til uka?

– På nordvestlandet og Trøndelag kan det bli snøbyger. Det samme i kystområdene sør for Stad, mens det det stort sett blir oppholdsvær innover i fjordene på Vestlandet. I områdene østafjells blir det kaldt og mye klarvær. I Nord-Norge blir det mer blandet vær, vinterlige forhold, men noe mer varierende hva gjelder vindretning og nedbør, sier meteorolog Mjelstad.

– De fleste er forebedt på en relativt kjølig uke, så vi får bare stå i det og betale, humrer meteorologen.

