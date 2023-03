MISTET LIVET: 10 år gamle Nora Alvilde Tiberg mistet livet i ulykken for to år siden.

Nora (10) drept i ulykke: Foreldrene reagerer på straffen

Sjåføren kjørte ruspåvirket i over 100 km/t da han mistet kontrollen og frontkolliderte med Nora (10), Ann Katrin (49) og hennes 11 år gamle datter.

Både Nora Alvilde Tiberg og Ann Katrin Nilson døde som følge av skadene de ble påført i kollisjonen 9. mars for to år siden.

Ann Katrin Nilsons da 11 år gamle datter overlevde med livstruende skader.

Forrige uke ble en mann i 20-årene dømt til ett år og syv måneders fengsel.

Dommerne i Vestre Finnmark tingrett mener mannen opptrådte grovt uaktsomt. Han drakk både før og under kjøringen, hadde røykt hasj og kjørte over 100 km/t i 80-sonen da han fikk sleng på bilen på vei ut av en tunnel på E6 i Alta.

Dommerne peker også på at mannen handlet motsatt av hva som må forventes av unge og uerfarne bilførere, og at dette fikk katastrofale og ødeleggende konsekvenser.

ULYKKESSTEDET: Det var her på E6 i Kvenvik i Alta at dødsulykken skjedde.

– Mild dom

Tingretten skriver at straffenivået i en slik sak ligger på to år og to måneders fengsel. Mannen fikk strafferabatt fordi det hadde gått to år siden hendelsen og fordi han forklarte seg om forholdene.

De etterlatte foreldrene til 10 år gamle Nora mener straffen er altfor lav. De reagerer på det generelt lave straffenivået i uaktsomme bildrapssaker.

– Jeg synes det er en mild dom, sier Noras mor Jeanette Kristiansen til VG.

Den avskrekkende effekten blir liten med et lavt straffenivå, mener hun. Hun viser til at andre straffbare forhold, uten fatale konsekvenser, straffes mye hardere.

– Vi ble forespeilet før rettssaken at det ikke kom til å bli noen lang straff. Vi var forberedt på det. Dette vil aldri bli rettferdig for oss uansett. Det er ingenting som kan bringe henne tilbake til oss, men vi synes straffen for en så grovt uaktsom handling – ruskjøring i høy fart med fatale konsekvenser – burde vært straffet betraktelig hardere, sier Kristiansen.

Hun beskriver de to siste årene som svært vanskelige. Hun håper at tiltalte ikke anker tingrettsdommen, at han slår seg til ro med den straffen han har fått.

– Bare tanken på en ny runde er helt uutholdelig for de etterlatte, sier morens bistandsadvokat, Kristin Fagerheim Hammervik.

Noras far deler morens tanker om straffenivået, sier bistandsadvokat Hilde Marie Ims.

– At utgangspunktet for straff ligger rundt to år er veldig vanskelig for ham å forstå, selv om ikke noen fengselsstraff kan gjenopprette det tapet som er lidd, sier Ims.

Mor Jeanette Kristiansen la ut dette innlegget på Facebook like etter datterens død.

Skrudde av antiskli

Den nå dømte mannen i 20-årene hadde en kompis som passasjer. I forkant av ulykken åpnet han en ny boks øl og «sladdet» rundt i Alta.

Bilen var bakhjulsdrevet og var derfor lett å få sladd med. Mannen i 20-årene slo også av bilens antisklisystem, slik at det var enda lettere å få sladd med bilen, står det i dommen.

Like før ulykken gjorde han flere gasspådrag hvor han akselererte for å teste bilens kjøreegenskaper. En simulering gjennomført av Statens vegvesen, indikerer at tiltalte kjørte 122 km/t før bremsing.

Da mannen i 20-årene møtte i retten i februar, erkjente han seg skyldig etter tiltalen.

Anker ikke

I retten forklarte mannen at ulykken skyldtes høy fart. Tingretten bemerket i dommen at mannen ikke viste forståelse for at det var hans grovt uforsvarlige kjøring som var årsaken til at to mennesker mistet livet, at et barn ble alvorlig skadet og at medpassasjeren også ble skadet.

Thomas Hansen, mannens forsvarer, sier at dommen ikke vil bli anket. Han sier at mannen i 20-årene er fryktelig lei seg for det skjedde for to år siden.

– Straffen ble på en måned mer enn aktors påstand. Det vil alltid være sterke følelser i slike saker, og det er vanskelig for oss andre å sette oss inn i tapet til de etterlatte, men jeg må forholde meg til det straffenivået som er satt av Høyesterett og sånn sett ligger denne dommen på et høvelig riktig nivå, sier Hansen til VG.