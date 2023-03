POSITIV UTVIKLING: De nye reglene for elsparkesykler har fungert, skal man tro tall fra Oslo skadelegevakt. Fra 2021 til 2022 gikk antall skadede fra 1878 til 674.

Kraftig nedgang i skader på elsparkesykkel: − Spent på hvordan sommeren vil bli

Fra 2021 til 2022 ble antall skadede på elsparkesykkel i Oslo redusert med 64 prosent. Statens vegvesen er glade for utviklingen, men har ikke senket skuldrene.

– Regelendringene som er gjort de siste par årene, har fungert. Det er vi veldig glade for, sier avdelingsleder for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen Guro Ranes, til VG.

I 2021 ble 1878 personer skadet på el-sparkesykkel i Oslo. I juni og juli måned dette året, var det i gjennomsnitt 14 personer som havnet på legevakten etter el-sparkesykkel-ulykker daglig.

I 2022 var det totale tallet redusert til 673, viser tall fra Oslo legevakt. Det er en nedgang på 64 prosent.

– Vi ser en veldig positiv utvikling ved at det var langt færre alvorlige skader i 2022 enn året før. Da var det jo helt ekstremt.

Avdelingsleder for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen Guro Ranes

De høye skadetallene i 2021 gjorde at Oslo universitetssykehus så seg nødt til å be aktørene stenge for leie av el-sparkesykler om natten. En høy andel av ulykkene fant nemlig sted på nattestid og under ruspåvirkning.

Samme år ble det vedtatt en ny lov, som gjorde det mulig for kommunene å regulere utleien i sin kommune. I Oslo ble antall el-sparkesykler redusert fra over 20.000 til 8.000.

Det ble også besluttet å innføre nattestenging i Oslo, fra klokken 23 til 05 på morgenen. I fjor sommer ble det bestemt at promillegrensen på 0,2 også skulle gjelde for kjøring med el-sparkesykler.

– Det var litt voldsomt

I en episode av Statens vegvesens podkast «Snakk i vei» som publiseres tirsdag, forteller overlege ved skadelegevakten Henrik Siverts at de ser en klar nedgang av pasienter med skader fra ulykker med el-sparkesykler.

Omfanget av ulykker i 2021 gjorde at legevakten måtte oppbemanne, forteller han.

– Det var litt voldsomt, vi ble liksom tatt på senga. Det var så voldsomt at vi om nettene ble mer belastet bare av el-sparkesykler.

Skadene var stort sett hodeskader eller brudd i armer og bein, hvor de med mest alvorlige skader hadde blødninger i hodet, forteller han i podkasten.

Siverts tror det er nattestengingen som har utgjort den største forskjellen.

– Da så vi en drastisk nedgang. Effekten så vi spesielt om sommeren hvor vi på det høyeste hadde 436 skader i juni 2021. Vi kom ikke over 100 på det meste sommeren 2022.

Info Dette er reglene for el-sparkesykkel: Det er ulovlig å bruke el-sparkesykkel når du er påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Promillegrensen er 0.2, det samme som for bil. Brudd på reglene kan straffes med bøter og inndragning av førerkort.

Du må være 12 år eller mer for å kjøre el-sparkesykkel. Noen utleieselskaper har høyere aldersgrense, for eksempel 16 eller 18 år.

For brukere under 15 år er det påbudt med sykkelhjelm. Det er ingen plikt for barn og voksne over 15 år, men likevel en anbefaling.

Det er ikke lov å være flere enn én person på el-sparkesykkel.

I 2021 bestemte regjeringen at kommunene selv kan regulere utleieselskapene. Flere byer har derfor bestemt å nattestenge elsparkesyklene, blant annet Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Vis mer

– Vi er jo bekymret

Ranes i Statens Vegvesen mener den positive utviklingen lover godt for årets vår- og sommersesong. Men:

– Det er jo fortsatt et betydelig antall skader, vi er jo bekymret og spent på hvordan sommeren vil bli, sier Ranes.

– Vi håper jo det går ytterlige ned, men vi er forberedt på at det fortsatt kan være tilsvarende høye tall.

Ranes understreker at det ligger et ansvar på brukerne selv. Det er fortsatt en risiko med å bruke elsparkesyklene, sier hun.

– Noen av ulykkene er ganske alvorlige, noen får varige men og blir aldri helt friske igjen.

Hun tror ikke vi har sett enden på utviklingen ennå, og mener vi må være forberedt på at vi kan få andre former for mikromobilitet i framtiden.

– Jeg oppfordrer alle som bruker elsparkesyklene til å være bevisst på hvor farlig det kan være og hvor stort skadepotensialet er. Man er ubeskyttet, og når det skjer noe risikerer man å skade seg ganske alvorlig.