Rolf (62) ble truffet av råkjører: − Nå dør jeg

KRISTIANSAND (VG) Gjennom hele livet har Rolf (62) levd av å hjelpe andre. I løpet av noen få sekunder ble alt snudd fullstendig på hodet.

En ung mann i 20-årene har akkurat hentet Audien han har kjøpt for 840.000 kroner. Han har sluppet av kompisen. Nå skal han teste hestekreftene.

Han tråkker hardt på gassen. Nålen på speedometeret er ved 200-tallet.

I Nøstvettunnelen i Follo går det alvorlig galt.

STORE KREFTER: Bilen Rolf satt i traff tunnelveggen, snurret rundt og ble stående med fronten mot fartsretningen. Bilen til råkjøreren i 20-årene havnet på taket.

– Jeg kan ikke føle beina. Du må holde hodet mitt, Dorte.

Det sier lege Rolf Jacobsen (62) til ektefellen gjennom over 30 år, mens han ligger fastklemt i bilen etter ulykken i januar i fjor.

Han skjønner hva som trolig har skjedd med kroppen hans. At han har et brudd i ryggen. At han kanskje snart skal dø.

Han ber kona om å holde hodet hans slik at han ikke skal knekke sammen og bli kvalt.

Først er han våken. Men etter hvert forsvinner 62-åringen inn og ut av bevissthet.

Snart går det helt i svart.

VRAK: I denne Toyotaen satt Rolf og Kona da ulykken skjedde.

Han beskriver det som to jerndører som slår mot hverandre med et tydelig, hult smell. Det går flere dager før han igjen husker noe tydelig.

– Det var det, tenkte jeg. Det var ikke så farlig. Jeg er helt overbevist om at nå dør jeg. Rett og slett, sier Rolf.

VG møter ham og kona Dorte Kvist (62) hjemme i huset de eier sammen i Kristiansand. Det har gått litt over ett år siden ulykken.

Før den skjebnesvangre dagen i januar i fjor, levde Rolf og kona begge aktive liv.

FORTVILET: Da han var innlagt så Rolf ofte ned på beina sine. De som har båret ham hele livet, men ikke fungerer lenger.

De var i krevende jobber. Han som øyelege, hun som bioingeniør.

Fritiden tilbrakte de gjerne på hytta i Setesdal, på sommerhuset i Danmark, eller på besøk hos en av de tre voksne sønnene deres.

Men i løpet av noen få sekunder endret alt seg for alltid.

På vei nordover i Nøstvettunnelen ble Rolf påkjørt bakfra. De hadde vært på Nesodden. De skulle videre på besøk til sønnen Andreas, som bor i Oslo.

Nesten umiddelbart etter at Rolf skiftet fil, smalt det.

1 / 4 FØR ULYKKEN: Rolf og Dorte pleide ofte å gå på skiturer sammen. FØR ULYKKEN: Rolf og Dorte pleide ofte å gå på skiturer sammen. AKTIV: I tiden før ulykken hadde Rolf en aktiv livsstil. FORTSATT AKTIV: Tre ganger i uken drar Rolf til treningssenter. Han har gode kamerater han trener sammen med. forrige neste fullskjerm FØR ULYKKEN: Rolf og Dorte pleide ofte å gå på skiturer sammen.

Ifølge en dom i Follo og Nordre Østfold tingrett fra mars i år, holdt sjåføren som krasjet inn i Rolf minst 193 kilometer i timen da ulykken skjedde. Han har innrømmet å ha kjørt opp mot 200 kilometer i timen.

Selv kjørte Rolf i underkant av 100 kilometer i timen i det bilen traff ham.

– Bilen går som et såpestykke bortover veien, og det er ingen av oss som skjønner hva skjer, forteller Rolf om hendelsen

Bilen treffer tunnelveggen, snurrer rundt og blir stående med fronten mot fartsretningen.

Rolf husker det som om det var blinkende lys og våt asfalt. Han beskriver det nesten som en scene i en film.

Han husker at han var tørst. Noen kommer bort og gir ham vann.

Bilen må trekkes ut fra tunnelveggen for å få Rolf løs. Sammenstøtet var så kraftig at tiltaltes bil roterte rundt og havnet på taket.

TRYGGHET: Klokken minner om fortiden som travel lege. På den andre armen er trygghetsalarmen. Den skal Rolf trykke på om han er alene, faller ut av stolen, og ikke selv klarer å komme seg opp.

I dag er Rolf lam fra brystet og ned. Og avhengig av rullestol for å komme seg rundt.

– En av fordelene er at du ikke sliter ut så mange sko, sier han spøkefullt til VGs reporter om sin egen tilstand.

I dag kan han spøke om lammelsen, og det gjør han gjerne. Det er en måte å takle hendelsene på.

1 / 2 HVERDAGSLIVET: Katten Rocky snuser på VGs fotograf, som forsøker å ta bilde av ekteparet. KOM HER PUS: Rolf lokker Rocky til seg. forrige neste fullskjerm HVERDAGSLIVET: Katten Rocky snuser på VGs fotograf, som forsøker å ta bilde av ekteparet.

Mens Rolf blir alvorlig skadet, slapp kona forholdsvis uskadet fra selve sammenstøtet.

– Jeg har kun to tanker i hodet, forteller hun til VG om da hun sto på ulykkesstedet.

– Først og fremst: Hvordan går det med Rolf?

– Den andre tanken er at jeg må få gitt beskjed til sønnen vår, Andreas. Og til samboeren hans, Caroline. De sitter hjemme og venter på besøk fra oss.

Rolf ble fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse.

Sønnen Andreas tok seg av alle telefonene til familie og venner. Han forteller dem om det vonde som har skjedd.

– Jeg var ikke i stand til å gjøre det selv, forteller Dorte til VG.

På sykehuset gikk timene sakte.

HVERDAGEN: Alt må læres på nytt, også å servere kaffe til gjester når man sitter i rullestol. Nå begynner Rolf og bli dreven på akkurat det.

Flere familiemedlemmer ankom etter tur. Men ingen kan fortelle dem om hvordan det går med Rolf.

Først sent på kvelden kommer det en lege bort til Dorte. Han ser alvorlig ut.

– Jeg tenker at nå kommer han og forteller at Rolf er død. Men han sier: «Vi er ferdige med å operasjonen for nå» og «Rolf lever!».

Selv husker ikke Rolf så mye fra da han endelig våknet.

Han var full av medisiner, og hallusinerte. Legene så mørke og solbrente ut, og i taket krøp det tusenvis av maur.

– Jeg skjønte jo at det var hallusinasjoner. Så de skremte meg ikke, forteller han i dag.

Det som bekymret han, var hvordan det skulle gå med ansatte og pasienter på den private øyelegeklinikken han driver i Kristiansand.

– Jeg tenkte veldig mye på jobb, og hvordan vi skulle løse det praktiske, forteller han.

1 / 2 HEIS: Huset de bygde sammen er stort sett som før. Men Rolf må bruke rullestolheis for å komme seg opp og ned fra hovedetasjen. HEIS: Huset de bygde sammen er stort sett som før. Men Rolf må bruke rullestolheis for å komme seg opp og ned fra hovedetasjen. forrige neste fullskjerm HEIS: Huset de bygde sammen er stort sett som før. Men Rolf må bruke rullestolheis for å komme seg opp og ned fra hovedetasjen.

Mannen som kjørte Rolf er en ung mann i begynnelsen av 20-årene.

Rolf forteller at han underveis i rettssaken ofte så mot ham, man at de aldri fikk blikkontakt.

– Er dere bitre?

– Jeg har en tante som sier at: «Et liv, det skal reddes, men det skal også ha mening». Hva var vitsen med å redde Rolf, hvis vi bare skal grave oss ned og være bitre, spør Dorte.

Men veien dit har vært lang.

– Når jeg våknet om morgenen og tok dynen til siden, så jeg ned på beina mine. «Ja, det er mine ben. Men de ligger der bare.» Det var kjempetungt, sier Rolf om sykehusoppholdet.

Etter at rehabiliteringen på Sunnaas sykehus var ferdig for dagen og middagen spist, satt Rolf ofte alene på rommet. Da hendte det at han gråt.

– Jeg ble ofte ganske fortvilet. Jeg følte mye på alt som var, og skulle komme. Usikkerheten rundt det. Alt fra bolig og fritid, til jobb og ansatte, forteller han.

I de tunge periodene var det godt å ha Dorte i nærheten.

STRÅLER SAMMEN: Rolf og Dorte har vært gift i over 30 år og har tre voksne barn sammen.

Hun ble sykmeldt fra jobben som bioingeniør. Og flyttet inn sammen med sønnen og samboeren hans i Oslo for å være nærmere ektemannen.

Hun var med ham hele veien. Og først åtte måneder etter ulykken kunne familien flytte hjem igjen.

Bak seg har de flere operasjoner, nye innleggelser på sykehus, og en lang rehabilitering.

I tillegg til rullestolen, må Rolf gå med stomipose stomiposeEn stomi er en kunstig kroppsåpning hvor tarm eller urinvei er ført ut til overflaten av huden. Hensikten er å erstatte eller avlaste et sykt organ ved å føre avføring eller urin ut gjennom stomien. Kilde: Apotek1.

Hver fjerde time, hvert eneste døgn, må han på toalettet for å tømme blæren ren med et kateter kateterKateter er et stivt eller bøyelig rør som kan føres inn i et hulrom i kroppen. Det brukes for å fjerne eller sette inn væske. Kilde: Store medisinske leksikon.

Ekteparet må leve med ulykken resten av livet, og jobber ennå med å tilpasse hverdagen.

SATT LIVET PÅ VENT: Da ektemannen Rolf ble alvorlig skadet flyttet Dorte Kvist (62) inn sammen med sønnen og svigerdatteren i Oslo for å bo nærmere Rolf.

Rolf forteller at deler av årsaken til at han ønsker å være åpen om sin historie, er at han ønsker nye tiltak mot såkalt villmannskjøring.

– Jeg tror ikke unge menn setter seg ned og leser en dom som dette, og at det får dem til å skjerpe seg. At de tror at det er noe som kan skje med dem.

Han viser til regelverket i Danmark, der man kan få bilen inndratt av myndighetene om man kjører uforsvarlig fort.

Info Villmannskjøring En ny lov som ble innført i Danmark i mars 2021 gir politiet flere verktøy mot villmannskjøring. De kan nå beslaglegge og selge bilen til villmannskjørere. I Danmark kalles det «vanvidskørsel». Fra 1. april 2021 fram til 20. mars 2023 har politiet i Danmark beslaglagt 1902 kjøretøy. Det er flere ting som kan regnes som villmannskjøring. Blant annet: Om du kjører fortere enn 200 km/t

Om du kjører minst 100 km/t og mer enn dobbelt av den tillate fartsgrensen.

Om du har en promille på over 2,0.

Om du begår uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Om du kjører på en særlig hensynsløs måte.

Om du forsettlig forvolder fare for andres liv eller førlighet.

Om du uaktsomt forvolder betydelig skade på noen under særlig skjerpede omstendigheter. Kilde: justisministeriet.dk Vis mer

– Dersom disse sjåførene visste at det finnes en paragraf som gjør at om de kjører for fort, så ryker bilen. Uansett om den er gammel, ny, leaset eid, eller hva som helst. Uansett om det skjer noe eller ei. Jeg tror det hadde stått mer respekt av det. At det kunne hindret flere saker som dette, sier han.

En norsk mann fikk i 2021 en spiller ny Lamborghini inndratt etter å ha blitt tatt for villmannskjøring i Danmark. Mannen kjørte i 236 km/t.

Sjåføren som kjørte på Rolf ble i Follo og Nordre Østfold dømt til 60 dager fengsel. Han må også betale erstatning til Rolf, og mister førerretten i tre år.

Dommen er ikke rettskraftig rettskraftigDen er ikke endelig – og kan overprøves av en annen rettsinstans ved en anke. . Politiadvokaten opplyser til VG at de har anket saken.

Mannen som kjørte på Rolf ønsker ikke selv å snakke med VG, men han uttaler seg gjennom sin forsvarer.

– Han har erkjent straffskyld og er lei seg for det som har skjedd. Han gråt i rettssalen da han hørte på fornærmede. Han hadde ikke lyst til at noen skulle bli skadet. Og han synes det var fælt å høre om skadene Jacobsen fikk, forteller Martin Hay til VG.

Hay sier at klienten hans fremdeles er sterkt preget av ulykken, og beskriver at han er lei seg og nedfor.

– Hvorfor kjørte han så fort?

– Han hadde akkurat kjøpt seg en ny bil den dagen. En rask Audi. Han hadde akkurat satt av en kamerat. Det var klar vei, han kjørte på motorveien og ville prøve bilen, forklarer Hay.

Ifølge Hay beklaget sjåføren ulykken i retten.

– Han hadde et sterkt ønske om det, sier advokaten.

