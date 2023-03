RYKKER UT: Lyngen Røde Kors rykker ut mot rasstedet.

Tre alvorlige skred i Troms - Lyngen kommune har satt krisestab

Politiet i Troms fraråder alle å bevege seg i fjellet etter at det har vært tre alvorlige skredhendelser på Reinøya, ved Lyngseidet og i Manndalen.

– Vi står overfor tre alvorlige skredhendelser i Troms, opplyser politiet i en pressemelding.

Skredene har gått i henholdsvis på Reinøya i Karlsøy kommune, ved Lyngseidet i Lyngen kommune og i Manndalen i Kåfjord kommune.







– Vi jobber nå med å få oversikt over hendelsene og vil komme tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer, skriver politiet.

De avslutter med å fraråde alle å bevege seg i fjellet slik forholdene er nå.

Lyngen kommune opplyser at de har satt krisestab, og ordføreren sier de har fått melding om at folk er tatt av skred, melder NTB.

– Det jeg kan si er at politiet på stedet er på stedet og Lyngen kommune har satt krisestab. Det indikerer en alvorlig hendelse. Vi har fått beskjed om at det er folk som er tatt av skredet og vi håndterer dette som en alvorlig hendelse, sier ordfører Dan-Håvard Johnsen til NTB.

Klokken 15.30 meldte Norske Redningshunder (NRH) på Twitter at det har gått et snøskred i Lyngen. To av deres lavinehunder-ekvipasjer blir fløyet ut til stedet med politihelikopter.

Frivillige fra Røde Kors Hjelpekorps er også på vei til skredet, opplyser de på Twitter.

Ifølge iTromsø skal fem personer være involvert. Brannvesenet i Troms opplyser til VG at de skal være utenlandske turister.

Politiet har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Det er nylig blitt sendt ut varsel for stor snøskredfare i Troms og Finnmark.

