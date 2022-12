1 / 3 LUCIASANG: Badstukoret byr på Luciasang og Lussekatter til badstugjestene på Sukkerbiten forrige neste fullskjerm LUCIASANG: Badstukoret byr på Luciasang og Lussekatter til badstugjestene på Sukkerbiten

Her feirer de «Sauna Lucia»: − Gir livet det lille ekstra

OSLO (VG) I bitende kulde hoppet badstugjester ut i Oslofjorden og ble premiert med Luciasang og lussekatter.

Kort tid etter Marit Rodal våkner til 12 minus på gradestokken, står hun i bare badedrakten på flytebrygga nedenfor Operaen i Oslo.

Hun slenger seg ut i det iskalde, blåsvarte vannet.

– Dette er hverdagslykke – mindfulness. Dette er noe som gir livet det lille ekstra, sier Marit Rodal til VG, med rosa glød i kinnene.

1 / 5 TILSTEDE: Dette er «mindfulness» for meg, sier forteller Marit Rodal. RO: Her har vi det vakreste av Oslo, forteller Helga Stifoss-Hanssen i badstua, og Marit Rodal i vannet. forrige neste fullskjerm TILSTEDE: Dette er «mindfulness» for meg, sier forteller Marit Rodal.

Rodal er en del av en bevegelse som ser ut til å vokse seg større og større: De som bruker vekslingen av en glohet stue og iskalde dypp som en kur mot vintermørket.

Allerede er mer enn 240 badstuanlegg rundt i landet åpen for alle besøkende og sannsynligvis finnes det enda flere som ikke ennå er registrert, ifølge Norges Badstulaug.

Luciakor

Mens landets småbarn kler seg i hvite kjortler denne Luciadagen, er det hvite, tovede ullhatter som gjelder på brygga ved Sukkerbiten.

I anledning dagen opptrer foreningens eget Badstukor: Et titalls badstuentusiaster med god sangstemme, lys i hånden og lussekatter til alle som vil ha.

Koret snirkler seg rundt i en syngende slange på den smale brygga, inn i en badstue, ut, og videre til neste.

– Det er et veldig hyggelig og inkluderende miljø her, med en skikkelig flott iboende energi!, sier en av koristene, Jørn Jensen (58) til VG, før han byr en mann i våt shorts på en lussekatt.

FINSTEMT: Hvite badstuluer ble båret av alle koristene i Badstukoret.

Ro

Dampen står rundt Rodal og de andre badstubaderne der de veksler mellom kald dusj – badstue med 90 grader – og korte svømmeturer i fjorden.

Klokken er åtte om morgenen i Oslo sentrum, og folk haster i vei til jobb med høye skuldre, hastig gange og rynk på nesen av den bitende kulden.

På flytebrygga er det ingen høye skuldre å se. Her går gjestene rundt våte og lettkledde, med en nærmest trolsk damp rundt seg.

– Se på dette, da! sier Helga Stifoss-Hanssen og slår armen ut.

Hun har gått her ukentlig i to år, året rundt, men det er jo litt ekstra flott om vinteren, sier hun til VG.

OSLO: Midt i byen finnes det et hett lyspunkt i den mørke tiden.

Generasjonsskifte

Styreleder i paraplyorganisasjonen Norges Badstulag, Lasse Eriksen, har sett en varmende utvikling i løpet de 12 årene han har arbeidet med badstu.

– Det har jo lenge vært sånn i Norge at badstukulturen tilhørte den eldre generasjon, men nå ser vi at de yngre har kommet på banen og har funnet sin måte å gjøre det på, sier Eriksen til VG.

I TIDEN: Styreleder i Norges badstulaug, Lasse Eriksen, spår folkebadstuas tilbakevending.

Tendensen er at folk søker sin egen spiritualitet – kall det å finne seg selv – i badstua, mener han.

– Havbadet kan du si er for det mentale, mens badstua er for det fysiske, og de hører sammen som yin og yang. Badstua er min kirke, avslutter badstumesteren.

Eriksen forventer at badstua i større grad fremover vil brukes slik den opprinnelig ble brukt – som en “fattigmanns apotek”.

– Med tøffere økonomiske tider nå tror jeg folkebadstua er tilbake. Et sted for helsen, der du både får varmet deg, vasket deg, og blir mindre ensom.

NYTER: Marit Rodal (f.v) , Guro Asheim, Marit Lieng og Helga Stifoss-Hansen forteller at de «lander» ved å se på flammene.

Helga Stifoss-Hansen klatrer ned i vannet som holder 4 grader, og tar ti gode svømmetak ut i vannet uten å gjøre en grimase.

Særlig under pandemien, da det meste var nedstengt, var det å ta badstu noe som holdt henne oppe, forteller hun.

Venninnen Marit Rodal har vært fast følgesvenn.

– Nesten hver gang vi sitter her, så kommer vi inn på hvor heldige vi er. Som kan gjøre dette, at det er så tilgjengelig. Og at vi har ro rundt oss, midt i byen, sier Marit Rodal.