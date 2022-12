1 / 2 Overvåkningsbilder fra Deli de Luca i Fana Overvåkningsbilder fra Deli de Luca i Fana forrige neste fullskjerm Overvåkningsbilder fra Deli de Luca i Fana

Stort politisøk etter væpnet ran av bensinstasjon i Bergen

To unge menn ranet en bensinstasjon med pistol i bydel Fana i Bergen tidlig søndag morgen. Politiet har fortsatt ikke kontroll på dem.

– Politiet ser alvorlig på hendelsen, og har satt inn store ressurser som jobber med etterforskning, søk og sporsikring, samt etterretning, skriver politiet i en pressemelding ved titiden søndag.

Klokken 07.08 rykket politiet ut til Esso Deli de Luca i bydel Fana i Bergen, der to menn hadde gjennomført et ran.

Den ene av mennene fremviste det som skal ha vært en pistol, og de truet til seg tobakksvarer og et mindre pengebeløp.

Det var en ansatt på bensinstasjonen som kontaktet politiet etter at de to mennene hadde løpt fra stedet.

Politiet har fortsatt ikke fått kontroll på gjerningspersonene. I en pressemelding skriver de at den ansatte er fysisk uskadet og ivaretas av politi og arbeidsgiver.

I tillegg til å offentliggjøre flere overvåkningsbilder, kommer politiet med følgende beskrivelse av de to mennene:

Mann 1: Ung mann, lys i huden. Iført: hvit bukse med sort belte, grå hettegenser, sort boblevest m hvit liten logo på brystet, hvite sko, mørk maskering foran ansiktet.

Mann 2: Ung mann, lys i huden. Iført: mørk bukse, sort/mørk boble-/dunjakke med hette og pelskrage, hvite sko, skjerf foran ansiktet. Snakket gebrokkent. Beskrevet som mulig utenlandsk opprinnelse.

RETTELSE: I en tidlig versjon av denne saken sto det i tittelen at det var snakk om et væpnet ran av en «politistasjon». Det riktige er at det var et væpnet ran av en bensinstasjon – slik det også sto i saken. Saken ble endret 11. desember 2022, klokken 10.28.