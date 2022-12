POPULÆRT: Den kjente handlegaten Regents Street i London yrer av liv to uker før jul. Ifølge statistikken er det nok et par nordmenn som har tatt en førjulstur over.

I nabolandene synker forbruket: − Norge skiller seg ut

Med rentehopp og pressede lommebøker, trodde forskerne at forbruket skulle synke. Det har ikke skjedd.

– Norge skiller seg ut ved at det fortsatt er en oppgang. Kanskje fordi folk har bedre råd eller at prisene ikke har gått fullt så mye opp som i nabolandene, sier seksjonsleder Pål Sletten i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Torsdag satte Norges Bank renten opp nok en gang. Strømmen er tilbake på skyhøyt nivå. Men nordmenn fortsetter å øke forbruket sitt, viser nye tall fra SSB.

Dette i motsetning til Sverige og Danmark, der forbruket altså går ned.

En del av årsaken som skiller oss fra naboene kan være at inflasjonen er litt høyere i Sverige og Danmark, noe som reduserer kjøpekraften og da trekkes også forbruket ned.

Nordmenn bruker nå av sparepengene for å holde forbruket oppe, ifølge statistikkbyrået. Les mer om det lenger ned i saken.

– Vi bruker mer penger, men får mindre for hver krone. Samtidig bruker vi så mye mer penger at det blir en reell oppgang i konsumet.

EKSPERT: Pål Sletten leder seksjonen for nasjonalregnskap i SSB.

Hvis vi sammenligner forbruket i Norge i oktober i fjor med i år, og bare ser på krone for krone, er konsumet opp med 11 prosent. Men hvis du ser på det i faste priser (uten inflasjon), er det bare opp med 3,8 prosent.

SSB-tallene viser altså at forbruket øker både «med» og uavhengig av inflasjon: Vi får mindre for pengene, men vi handler også mer enn uavhengig av om det hadde vært prisvekst eller ikke.

– Overraskende

– Vi har bedre råd?

– Ja jeg vil gjette på at en årsak er at mange har hatt mer penger på konto etter pandemien.

De siste tallene fra SSB viser at nordmenn bruker av sparekontoen for å holde forbruket oppe.

Selv om det er noen som så vidt får det til å gå rundt, har nordmenn generelt har spart rekordmye i både bank og aksjer under pandemien.

– Vi ser at folk nå begynner å tære på oppsparte midler. Vi ser på husholdningene under ett, men vi vet også at det er store forskjeller på dem. Ser vi bort fra aksjeutbyttet, var sparingen negativ i tredje kvartal.

– Vi tar av sparing og opprettholder samme konsum?

– Ja det er egentlig helt riktig i faste priser. Folk bruker veldig mye penger, men noe av det går for å betale for at ting har blitt dyrere. Når folk holder konsumet oppe, de holder det ikke bare oppe, men det øker i løpende priser.

Sletten tror mange hadde forventet en nedgang i forbruk nå som rentene begynner å sette seg og strømmen setter inn.

– Inntrykket mitt er at noen av dem som lager prognoser har blitt litt overrasket over oppgangen i konsumet de siste månedene.

Det betyr ikke nødvendigvis at vurderingene var feil, men at det tar litt mer tid før prisvekst og renteøkninger slår ut i konsumet.

Fulle restauranter

SSB ser at varekonsumet går noe ned og tjenester holder seg oppe. Det kan det være flere grunner til, forklarer han.

– Det er noe vi kan forvente, for vi kjøpte fryktelig mye varer gjennom pandemien. Vi har kanskje kjøpt mange nok telt under pandemien, for konsumet av sportsutstyr og fritidsvarer går ned.

– Til gjengjeld har nok mange lyst til å gå på restaurant og prioriterer det, fordi det man gjorde det så lite i fjor, og konsumet av overnattings- og serveringstjenester har ikke gått ned ennå. Men jeg tror nok mange i den bransjen er spent på tiden etter jul, og på om husholdningene kutter ned på slikt hvis kontoen er slunken.

VG har spurt et par bransjer hvordan det går. Dette svarer de:

NHO Reiseliv (inkludert restauranter har kommet tilbake for fullt og overnattinger er forbi nivået før pandemien. – Julebordsesongen er «all time high» for mange. Fremtidsutsikter for første del av neste år er mer usikre, sier fagdirektør Ole Michael Bjørndal.

NHO Service og handel, representerer mange butikker: Handel, som julegaver, er høyt opp på listen. Til tross for fallende tendens tror mange at volumet vil holde seg overraskende bra og at det skyldes av vi bruker av oppsparte midler., Noen gjør det svært bra, mens andre butikker har det tøffere. Strikken strekkes, sier Linda Vist direktør for Handel i NHO Service og handel.

I november viser DNB transaksjonsdata (nordmenn som drar kortet) en økning i omsetning, men en nedgang i volum (mindre for pengene)

Foodora: – Bestillingene hos oss har vært stabile den siste tiden, men er på vei inn i en økning. Julestri, snøkaos og vår faste julekampanje pleier å gi mye pågang og det ser vi i år igjen, sier kommunikasjonssjef Mads Blybakken.

Prisvekst-ekspert: Spørs hvor lenge sparepengene rekker

SSB: Seksjonssjef Espen Kristiansen er ekspert på prisvekst.

– Tallene i tredje kvartal viser ikke at vi har reist noe mindre, noe vi kunne tenkt at kanskje er det første folk kutter. Det er jo litt luksusgode og i alle fall ikke en nødvendighet som mat og strøm, sier Slettens kollega, Espen Kristiansen.

Han er seksjonssjef i SSB og ekspert på prisvekst.

– Men det kan også ta litt tid før vi ser en nedgang. Det vi har sett er jo at sparingen til husholdningene har gått ned, så det tyder på at man enten tærer på sparemidler, eller at man sparer mindre for å opprettholde konsumet. Hvor lenge de kan gjøre det, er et interessant spørsmål.

OSLO: Førjulsstemning på julemarkedet i Spikersuppa 12. desember.

– Her er det store forskjeller mellom folk: Noen mistet jobben og fikk dårligere råd under pandemien, men for husholdninger samlet sett økte spareraten ganske kraftig.

– De som har minst merker det først, de har kanskje ikke spart opp så mye heller. Så de må først endre på forbruket. Men det trenger ikke å slå ut i makrotallene.

Det store flertallet egentlig ikke merker det så mye ennå?

– Ja, for mange ser det ut som det går ganske bra. Men etter hvert slår renteeffekten inn, og det er ikke samme som merker prisstigning. For de som har minst å rutte med, leier bolig. Da treffer det noen flere, nemlig de som har høye boliglån i forhold til inntekten sin.