NY STILLING: På Twitter kontoen til statsminister Jonas Gahr Støre, står han oppført som «Nigeria government official».

UD trygler Twitter om hjelp – Støre og Huitfeldt oppført som nigerianere

På Twitter kan det se ut som om statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Anniken Huitfeldt har fått seg nye jobber.

Twitter-kontoene til statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Anniken Huitfeldt og kontoen til Utenriksdepartementet er alle markert som nigerianske myndigheter.

Nå ber Utenriksdepartementet om at dette rettes.

– Kjære Twitter-support, til tross for hvor godt vi liker våre fantastiske bilaterale relasjoner og nære alfabetiske forhold til Nigeria, ville vi satt stor pris på om dere kunne markere oss som Norge, skriver UD på sin konto på den sosiale plattformen.

– P.S. Det gjelder også for statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Anniken Huitfeldt, legger de til.

FEIL: På Twitter-kontoen til utenriksminister Anniken Huitfeldt står det at hun er «Nigeria government official».

Politisk rådgiver for Statsministerens kontor, Emma Svarva Giskås, skriver følgende i en e-post til VG:

– Vi er klar over at det har blitt en feil i merkingen av statsministerens Twitter-konto og er i kontakt med Twitter for å få rettet det opp.

VG har bedt Twitter-eier Elon Musk om en kommentar: