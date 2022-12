Kriminalteknikere arbeider på stedet

Person funnet død i Østfold

En person ble torsdag kveld funnet død i en bolig i Indre Østfold. Politiet forteller at en mann er nå siktet for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand.

Øst politidistrikt melder at de klokken 22.40 torsdag kveld ble tilkalt sammen med helsepersonell til en bolig i Indre Østfold. Der ble en person funnet død.

– Omstendighetene på stedet gjør at vi vurderer dødsfallet som mistenkelig, skriver de.

Operasjonsleder Terje Marstad vil ikke utdype hva de mener med dette.

– Status er at én er død og at en annen person er kjørt til arresten for nærmere undersøkelser og avhør, sier han til VG.

Fredag morgen sier politiet at denne personen siktes for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand.

– Er det snakk om et drap?

– Vi utelukker ikke noe som helst.

Han forklarer at de foreløpig ikke ønsker å si mer av hensyn til etterforskningen.

– Den avdøde vil bli sendt til rettsmedisinsk for obduksjon og videre undersøkelser, legger han til.

Krimteknikere er på stedet, som Marstad forteller at er en bostedsadresse.

Flere personer som var på stedet da politiet ankom skal avhøres som vitner.

Det var helsepersonell som tilkalte politiet.

Pårørende er ennå ikke varslet.