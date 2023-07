Én kritisk skadet i Bergen

En person ble tirsdag ettermiddag funnet kritisk skadet på et hotell i Bergen.

Det var AMK som varslet politiet klokken 15.50.

– Personen er brakt til sykehus med kritiske skader. Politiet har pågrepet en person på stedet, heter det i en pressemelding fra politiet.







Politiet legger til at de er i en innledende etterforskningsfase, og at de vil komme tilbake med mer informasjon.

Jourhavende politiadvokat Arne Fjellstad sier til BA at det er en mann som er pågrepet, og at han er siktet for kroppsskade.

