AKSJONERTE: Politi løsnet skudd mot en mann de skulle pågripe på et leilighetshotell i Lakkegata på Grønland i Oslo natt til søndag.

Familien i sjokk etter politiskytingen: − Han er ingen bølle

Den unge mannen som ble skutt av politiet i Oslo natt til søndag ble ifølge familien truffet på høyre side av brystet. De sier han søndag kveld ligger i respirator.

VG har snakket med en person som forteller at han er mangeårig nabo og nær venn av familien og 22-åringen, og som snakker på vegne av familien.

Sammen med flere familiemedlemmer var han på akuttmottaket på Ullevål sykehus gjennom natten, forteller kontaktpersonen.

Det var dit den unge mannen ble brakt med ambulanse natt til søndag, etter å ha blitt skutt av politiet i en aksjon ved et hotell på Grønland i Oslo sentrum.

JOBBER PÅ STEDET: Spesialenheten skriver i en pressemelding at Kripos bistår med åstedsundersøkelser på stedet.

Pårørendekontakten VG har snakket med forteller at den skadede mannen jobber på en skole og spiller mye fotball.

– Han har jobbet i skolemiljøet. Han er ingen bølle. At han er skutt, sjokkerer oss alle, sier mannen.

Han sier 22-åringen ble skutt i brystet og ikke i magen, slik det har blitt hevdet andre steder.

– Han ble skutt i høyre side av brystet. Dette bekreftes av hans storebror som var til stede i ambulansen, sier mannen.

POLITIET BEVÆPNET SEG: Hendelsen skjedde på Grønland i Oslo.

– Alt var fint ti minutter før

Pårørendekontakten forteller at han vanligvis arbeider på et utested på Grønland, rett i nærheten av hotellet der den unge mannen ble skutt. Han var innom for å snakke med kolleger i halvto-tiden lørdag natt.

Også den skuddskadede mannens bror befant seg her.

Mannen som ble skutt var også innom og hilste på.

– Jeg traff han ti minutter før det skjedde, og da var alt var fint med han. Han fremsto ikke påvirket av rus. Kort tid etterpå får jeg beskjed om at han er skutt og ligger i en ambulanse. For oss virker det som at de må ha gått på feil person.

– Situasjonen er alvorlig

Pårørendekontakten forteller at han dro umiddelbart til sykehuset.

– Rundt klokken fire fikk vi beskjed om at han var hardt skadet og at han ville vært død om ikke ambulansen hadde vært så raskt til stede. En kule har gått gjennom overkroppen og endt i ryggmargen.

VG har vært i kontakt med sykehuset som ikke vil kommentere dette.

22-åringen ligger for øyeblikket på intensivavdelingen, forteller familievennen.

– Situasjonen er alvorlig. Han er på respirator, uten mulighet til å kommunisere eller bevege beina. Kulen er fortsatt i ryggmargen, og sykehuspersonalet vurderer løpende prognosen hans.

Han sier familien er svært kritisk og forundret over at politiet ikke har tatt kontakt med dem.

– Til tross for alvoret i situasjonen har vi fortsatt ikke blitt kontaktet. Dette utgjør en enorm belastning for familien. Vi stiller oss spørrende til fraværet av oppfølging fra politiet i en situasjon som denne.

Ifølge kommunikasjonsrådgiver i Oslo politidistrikt Siv Alsén har politiet vært i kontakt med familien til 22-åringen.

– Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å gå i detaljer knyttet til hva den kontakten har omhandlet, sier hun til VG.

Sidra Bhatti i advokatfirmaet Rogstad er familiens bistandsadvokat. VG har foreløpig ikke snakket med Bhatti.

– Hvorfor mot overkroppen?

– Politiet er trent til å håndtere slike situasjoner. Hvis det var en reell trussel fra 22-åringen, stiller vi oss spørrende til hvorfor det ble valgt å skyte mot overkroppen, og ikke underkroppen.

De mener det er særlig bekymringsfullt at det ble skutt mot overkroppen fordi det ifølge familien heller ikke skal ha blitt funnet noe våpen på stedet.

– Det har sjokkert oss alle.

På spørsmål om han kjenner til om det skal ha vært narkotikabruk i vennegjengen til den unge mannen, svarer familievennen at han ikke kjenner til dette.

– Vi føler oss sikre på at han ikke var påvirket av rusmidler denne kvelden.

Ikke dømt for narko eller vold

VG har har ikke kunnet finne tidligere domfellelser på mannen, utover et forelegg på 11.000 kroner for å ha hindret en offentlig tjenestemann i å utføre en tjenestehandling. Dette skal ha skjedd sommeren 2021.

22-åringen ble søndag siktet for narkotikaomsetning, opplyser politiet til VG søndag kveld.

Konstituert politimester Jan Erik Thomassen orienterte om hendelsen på en pressekonferanse søndag.

Han bekrefter at mannen er alvorlig skadet etter skudd i overkroppen.

Thomassen sier politiet i forkant hadde besluttet at to personer i 20-årene skulle pågripes og at den ene av disse er mannen som ble skutt.

Han sier at politiet bevæpner seg ved denne typen oppdrag, og at det er innhenting av mer informasjon og etterretning i forkant før politiet går inn.

Begge de to er norske statsborgere.

Thomassen ønsker ikke å gå i detalj om foranledningen til at politiet så seg nødt til å avfyre skudd.

Kunne ikke si hvorfor

Under søndagens pressekonferansen sa Thomassen at de to personene var godt kjent fra politiet fra før.

– Har noen av dem hatt en voldshistorikk?

– Det vet jeg ikke, faktisk.

– Hvorfor ble personen skutt i overkroppen?

– Det kan jeg heller ikke si noe om, det må spesialenheten undersøke.

Jan Erik Thomassen la på pressekonferansen vekt på at Oslo politidistrikt denne sommeren har hatt et økt fokus mot kriminelle miljøer som selger narkotika i området rundt Grønland i Oslo.

Han viste til at det har vært flere tilfeller av våpenbruk, og at det ble løsnet skudd mellom kriminelle miljøer på åpen gate på Grønland i sommer.