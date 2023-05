SJOKKNATTEN: Festen stanset brått da en mann begynte å skyte rundt seg utenfor utestedene London Pub og Per på Hjørnet i Oslo, natt til lørdag 25. juni fjor. To ble drept og over 20 skadet.

Justispolitikere krever ny gransking: − Vi kommer ikke utenom det nå

Oppsiktsvekkende, urovekkende, skremmende. Slik beskriver norske justispolitikere VGs avsløring av chatten mellom en islamist og en etterretningsagent før terroren rammet Oslo. Nå krever de handling.

Kortversjonen Flere norske justispolitikere reagerer sterkt på VGs avsløring av chatten mellom en islamist og en norsk etterretningsagent før terrorangrepet i Oslo.

Islamistens «bror» planla et angrep, men mottageren av meldingene var en agent for den norske E-tjenesten, ikke en IS-terrorist.

Informasjon fra chatten skal ha gått fra E-tjenesten til PST, men det er uenighet om hva som ble delt og om angrepet kunne vært avverget.

Justispolitikere tar nå til orde for en ekstern gransking av saken, og krever at Etterretningstjenesten blir en del av utredningen. Vis mer

VG kunne tirsdag vise de omstridte meldingene som ble sendt mellom en etterlyst islamist fra Norge og en person som hevdet å være IS-terrorist.

– En ting er at det er urovekkende at VG har fått tilgang på disse meldingene, men nå er jeg også enda mer sikker på behovet av ekstern gransking av hele saken. Vi kommer ikke utenom det nå, sier tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp). Han er i dag leder av justiskomiteen.

Seks dager før terrornatten i Oslo i fjor sommer, skrev islamisten blant annet:

Islamisten pekte på at en «bror» planla et angrep.

Men islamisten visste ikke at det hadde blitt lagt en felle: Mottageren var ikke IS-terrorist, men en agent for den norske Etterretningstjenesten.

Informasjon om chatten skal deretter ha gått fra Etterretningstjenesten til PST. Etter terrornatten 25. juni 2022, har særlig tre spørsmål meldt seg:

Kunne angrepet vært avverget?

Hvilken informasjon fra terror-chatten delte E-tjenesten med PST?

Kan E-tjenestens operasjon ha bidratt til at angrepet faktisk skjedde?

TOPPSJEFEN OG NESTSJEFEN: Justisminister Emilie Enger Mehl og assisterende PST-sjef Hedvig Moe. Her under et pressemøte i Nydalen i fjor høst.

Etterretningstjenesten har flere ganger gjentatt at de fortløpende delte «all relevant» informasjon med PST før angrepet, men nylig tilbakeviste assisterende PST-sjef Hedvig Moe denne påstanden:

– VG har publisert ganske mye informasjon som forelå før angrepet 25. juni. Det er blitt skapt et inntrykk av at PST hadde den informasjonen. Det hadde vi ikke. Det er ikke riktig, sa hun.

VIL HA FAKTA: Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) er i dag leder av justiskomiteen. Han mener det nå er åpenbart at det må komme en ekstern gransking av Oslo-terroren.

– Ansvar som nasjon

Politidirektøren og sjef PST besluttet i august i fjor å sette i gang evaluering i politiet etter terrorhendelsen. E-tjenestens rolle er ikke en del av mandatet.

Den siste avsløringen viser at en ny gransking – som inkluderer E-tjenesten – må til, mener Amundsen.

– Jeg ønsker ikke peke på noen eller rette kritikk mot noen, men er interessert i fakta. Dette handler om vår evne til å håndtere tilsvarende saker i fremtiden. Som nasjon har vi et ansvar for at vi utstyrer og organiserer de hemmelige tjenestene på en måte som gjør at vi håndterer terrortrusler best mulig.

Amundsen føler seg sikker på at justisministeren snart vil ta grep selv:

– Hun er et fornuftig menneske. Jeg tror Mehl ser at det ikke er godt nok med en intern evaluering. Det er i hennes interesse, i justissektorens interesse, i Norges interesse.

STILLER SPØRSMÅL: Sveinung Stensland er justispolitisk talsmann i Høyre.

Påstanden som fikk ham til å steile

– Dette er kjernen i hele sakskomplekset, mener Sveinung Stensland.

Han er justispolitisk talsmann for Høyre, og har tidligere stilt flere spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) om evalueringen etter terroren.

Han festet seg spesielt ved én påstand som ble fremsatt i artikkelen om de omstridte meldingene: Det kom frem at advokat Marius Dietrichson, som er Zaniar Matapours forsvarer, mener E-tjenesten bidro til at angrepet fant sted.

«Agenten har i samtalene i betydelig grad påvirket det som senere fant sted natt til 25. juni i fjor,» sier Dietrichson.

– Påstanden i seg selv er så drøy at saken bør ettergås, sier Stensland.

– Og ingen fra systemet, ingen fra justissektoren, tar til motmæle? Det er interessant.

ADVOKAT: Marius Dietrichson er Zaniar Matapours forsvarer.

Stensland har fått beskjed om at evalueringsrapporten vil komme i starten av juni. Han vil lese den grundig.

– Jeg vil se nøye på hva rapporten sier om samspillet mellom E-tjenesten og PST. Finner vi svar på om man kunne ha forhindret en terrorhandling? Hva har Etterretningstjenesten visst og gjort, og hva har PST gjort med det de har fått vite? Og er politiet oppmerksomme nok på hatet og hetsen som skeive blir utsatt for?

– Og om du ikke får svar på dette?

– Jeg går ikke av veien for en utvidet og mer omfattende gransking. Dette er hatkriminalitet, et terroranslag på norsk jord. Det kan vi ikke ta lett på.

FIKK UGGEN FØLELSE: – Man føler seg ikke trygg, sier Grunde Almeland (V).

– Dette er ganske oppsiktsvekkende og skremmende, sier Grunde Almeland.

Han er medlem av kontrollkomiteen, og svarer i saker om Oslo-terroren på vegne av Venstre.

Info Hva visste PST og E-tjenesten? VG har i løpet av de siste månedene samlet inn informasjon om hva norske myndigheter visste før terroren mot Oslo natt til 25. juni i fjor: En agent i Forsvarets etterretningstjeneste hadde minst to samtaler med en norsk islamist noen dager før terrorangrepet. Samtalen skjedde i fortrolighet via en chattetjeneste. Agenten utga seg for å være IS-terrorist.

I chatten fortalte den norske islamisten at det er en «bror» la planer for et angrep «in one of the Scandinavian countries».

E-tjenesten visste identiteten til islamisten de chattet med. Vedkommende har vært i nettverket til den norske islamisten Arfan Bhatti i flere år.

Politiet mener Bhatti planla terrorangrepet i Oslo. Han skal også ha luftet planer om et ambassadeangrep, og skal ha snakket om å ta norske journalister som gisler

PST har tidligere sagt at de la til grunn at terrorangrepet ville skje i Norge.

11 dager før angrepet ble det publisert et bilde på Bhattis Facebook-profil som viste et brennende Pride-flagg. Over bildet lå en tekst som oppfordret til drap på homofile.

PST ble kjent med dette innlegget «kort tid før angrepet», ifølge PST-sjef Beate Gangås.

Det neste store arrangementet i Norge på denne tiden, var nettopp Pride. Vis mer

– Det var en feilvurdering at E-tjenesten ikke ble en del av evalueringen som er satt i gang. Jeg håper at justisministeren vil gjøre en ny vurdering. Vi må få tydelige svar på hvordan samarbeidet bør være for å trygge befolkningen og utsatte grupper spesielt.

Almeland har flere ganger uttrykt kritikk mot at det skeive miljøet ikke er invitert til å være med på den pågående evalueringen.

– Folk må føle at de blir hørt og sett, og rapporten bør treffe bekymringene til gruppen som er mest utsatt. Det handler om legitimitet.

Venstre-politikeren er selv skeiv. Han sier mange det siste året har slitt med en ekstrem følelse av usikkerhet på om de er trygge i Norge.

– Jeg fikk en skikkelig uggen følelse da jeg leste den saken. Og jeg kjenner det på kroppen, man føler seg ikke trygg.

Justisdepartementet er forelagt kritikken i denne saken, men har foreløpig ikke kommet tilbake med svar.