FRANSK OSTE-CONNOISSEUR: Pollestad får seg en brødskive med fransk hardost – comté, som han uttaler på perfekt fransk, med trykk på «té» mot slutten av ordet.

Røper manglende tro på regjerings-prosjektet – håper på «game changer»

Senterparti-politikere turte ikke å dele egne politiske seiere i sosiale medier i frykt for kjeft, mens vanskelige saker sto i kø. Men nå – nå tror Geir Pollestad at vinden vil snu.

Kortversjonen Revidert nasjonalbudsjett kan være en «game changer» for Senterpartiet og veien ut av vanskelighetene, mener Pollestad.

56 milliarder ekstra oljefond-kroner er prislappen for et budsjett uten dårlige saker.

Pollestad opplever en ny glød og engasjement i stortingsgruppen og tror dette vil styrke partiet inn mot valget.

Avisenes kritikk av Senterpartiet blir tatt som et godt tegn, fordi partiet har et grunnleggende forskjellig syn på verden enn aviskommentatorene, mener politikeren. Vis mer

Det har ikke bare vært et tøft år for regjeringen og Senterpartiet.

Det har vært et tøft år for Geir Pollestad.

Hver gang regjeringen og Senterpartiet har fått hundkjeft, er det han som lydig har stilt opp og forsvart politikk han har vært enig - og uenig med. Og kritikken, den har haglet fra opposisjonen, pressen og verst av alt - hans egne partifeller.

Gleden over å gå på jobb har ikke vært den samme som før, når alt handlet om strømpriser, Ukraina-krig og elendighet, og regjeringen slet med å satse ordentlig på egne Senterparti-saker, forklarer stortingsrepresentanten.

Det var han som ble sendt ut for å forsvare kutt i omsorgsboliger for eldre og utviklingshemmede, lakseskatt og «kraftige» skatteøkninger, for å bruke Pollestads egne ord.

På et punkt var det så galt at Sp-politikere, Pollestad blant dem, kviet seg for å dele selv gladsaker i sosiale medier.

– Jeg lot være flere ganger. Fordi selv om du delte en gladsak om billigere barnehager, så møtte du en vegg av 200 kommentarer om «hvorfor jobber du ikke for å få ned strømprisene?». Det var veldig tøft. Det var vi mange som kjente på, sier Pollestad.

TØFT: Pollestad har fått kjenne på at politikken ikke bare er medvind de siste årene.

Senterpartiets «game changer»

VG møter han over frokost på Kafeteria August i Oslo sentrum dagen etter fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett revidert nasjonalbudsjettRevidert nasjonalbudsjett (RNB) er et oppdatering av statsbudsjettet som Stortinget vedtok for et år siden..

Og det er nettopp reviderte nasjonalbudsjettet som skal være veien ut av Senterpartiets hengemyr, mener han.

– Det er en «game changer». Nå prioriterer vi endelig egen politikk igjen, sier Pollestad.

– Det er ingen dårlige saker vi må forsvare her. Det er skatteletter, ikke skatteøkninger, sier han fornøyd. Han mener budsjettprosessene deres nå har blitt «bunnsolide».

Pollestad tenker med skrekk tilbake på da han i høst måtte ut og forsvare kutt i omsorgsboliger for utviklingshemmede og eldre, et kutt han beskriver som et arbeidsuhell.

– Vi måtte gå til SV for å få hjelp av dem til å rydde opp i vårt rot. Det var ikke bra. Men det er ingen sånne saker i budsjettet nå, sier han, og sikter til at flere saker, deriblant støtte til inversteringstilskudd for omsorgsboliger først ble berget i budsjettforhandlinger med SV.

Prislappen for et budsjett uten dårlige saker? 56 milliarder ekstra oljefond-kroner.

– Ja, det er mange som mener at oljepengebruken er for høy. Og det kan de godt mene. Pengebruken er en balansegang. Og hva er alternativet? Det er å ta ned behandlingstilbud på sykehuset, kutte i trygden til folk, eller gjort kutt som rammet folk i hverdagen. Jeg tror de som vil gjøre det når en smertegrense blant folk.

MÅTTE FÅ HJELP: Senterpartiet trengte hjelp fra SV til å løse opp i egne feil. Det svir i et Senterparti-hjerte.

Politi-kutt smertet

I fjor kuttet regjeringen mellom 20 og 25 milliarder i offentlig sektor, ved at de ikke kompanserte for høyere lønnsvekst enn planlagt.

– Også tenker man kanskje at dette bare er reduksjon av offentlig byråkrati. Men det rammer politi, kriminalomsorg og sykehus. Grunnleggende tjenester for folk.

Det rammet hardt i Senterparti-land, forklarer han.

– Når vi fikk høre at politiet sender ut permitteringsvarsler, eller at de kuttet blant politikontakter for kommunene, så er det klart det gjør inntrykk og påvirker våre ordførere og oss negativt, sier han.

Derfor sier han at stortingsgruppen er fornøyd med ekstrabevilgning til politiet på flere hundre millioner i nasjonalbudsjettet.

REPETATIVT: Er du klar over hvor vanskelig det er å skrive gode, varierte bildetekster til seks nærmest kliss like bilder av Geir Pollestad som spiser frokost?

Spår lysere tider

Pollestad mener at det er kommet en ny glød og «drive» i stortingsgruppen og Sp sentralt.

– Det er større tro nå sentralt i partiet, og det er et engasjement som jeg merker at sprer seg ut i partiorganisasjonen. Det gir fornyet tro på prosjektet, og gjør at vi kan styrke oss inn mot valget.

– Har den troen du nå snakker om at dere har fått på regjeringsprosjektet manglet tidligere?

– Ja, jeg tror mange har opplevd at de ikke har forstått hva vi har holdt på med. Det har ikke vært rom for å prioritere det som har vært viktig for oss, fordi alt har gått i ned sluken av krig og strømpriser.

– Hvordan foregikk diskusjonen på kammerset før stemningen ble bedre da?

– Nei, vi er jo mange som er ute og møter folk og tillitsvalgte og får med oss kritiske tilbakemeldinger som vi tar med tilbake. Det er klart vi lytter til det.

Ut mot «Yppersteprest» i Aftenposten

Senterparti-toppen mener at en god målestokk på hvor godt politikken deres treffer kjernevelgeren, er hvor skeptisk kommentatorkorpset i Oslo er.

– Jeg er veldig godt fornøyd med at vi nå får medieeliten mot oss.

– Hvis Hanne Skartveit i VG, Frithjof Jacobsen i Dagens Næringsliv og Kjetil Alstadheim i Aftenposten kritiserer dere, da er dere inne på noe?

– Alstadheim tar jeg til både frokost, lunsj og middag. Han er ypperstepresten av maktelitens moral. Det er enormt viktig for oss at vi ikke er på lag med aviskommentatorene. For vi har et grunnleggende forskjellig syn på verden og hvor vi vil hen.

ALSTADHEIM, ER DET DEG? Nei, det er visst bare frokosten til Geir Pollestad. Men skal vi tro Sp-politikeren er det ikke enkelt å skille mellom de to.

Alstadheim er Aftenpostens politiske redaktør, og deltar i skravlepodkasten «Aftenpodden» - som handler om norsk politikk.

– Så hvis Alstadheim gir dere ros?

– Da er det en dårlig dag. Da er vi på ville veier.

Å nei! – Mer ros fra Alstadheim

Av presseetiske årsaker har VG forelagt Pollestads uttalelser til Aftenpostens Kjetil B. Alstadheim. Bedre kjent som «Ypperstepresten», i Pollestads kretser.

Han gir VG følgende kommentar:

«Det er hyggelig at han er opptatt av hva jeg skriver, men målingene tyder på at han bør være vel så opptatt av hva velgerne tenker.

POLLESTADS NEMESIS: Kjetil B. Alstadheim representerer alt Geir Pollestad er skeptisk til: Han er for EU, mot kongehuset og jobber innenfor ring to i Oslo. For alt vi vet er han truende til å bruke havremelk i kaffen også.

Jeg gir gjerne Senterpartiet ros for at de i regjering er med på å knytte Norge tettere til EU. Særlig viktig er det på helseområdet, der regjeringen vil at Norge skal være med i EUs nye helseberedskap for å takle neste pandemi eller annen helsekrise. Jeg vil også gi Sp ros for å bevare energisamarbeidet med EU i en vanskelig tid. Nansen-programmet med støtte til Ukraina synes jeg også fortjener ros.

Pollestad bør kanskje tenke over hvem som for tiden er landets maktelite, og hvilket parti de kommer fra – inkludert blant andre finansminister, justisminister og forsvarsminister.»

Etter publisering av artikkelen har Kjetil B. Alstadheim kontaktet VG for å opplyse om at han ikke bruker havremelk i kaffen.