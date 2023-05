PRIDEGLEDE: Byrådsleder Raymond Johansen og Ap-leder Jonas Gahr Støre danset seg gjennom gatene i 2019.

Ap-Raymond vil ha uniformert pride-politi: − Tenk dere om

Byrådsleder Raymond Johansen ber politiet tenke seg om og si ja til at uniformerte politi får gå i pridetog. Hvis de ikke gjør det, ber han justisministeren gjøre det.

Kortversjonen Politiet har bestemt seg for at deres ansatte ikke har lov til å bruke uniformer i Pride-paraden. De sier at beslutningen er knyttet til sikkerhetssituasjonen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo dem gjøre en ny vurdering. Han mener uniformert politi i paraden gir trygghet og en viktig signaleffekt, spesielt etter terroren som rammet det skeive miljøet i fjor.

Han oppfordrer justisministeren til å gripe inn hvis politiet ikke endrer vedtaket. Vis mer

Fredag kom nyheten om at politifolk ikke får delta i uniform i Pride-parader. Bare politifolk på jobb skal få gå i uniform.

Politidirektoratet opplyser i en pressemelding at endringen er knyttet til sikkerhetssituasjonen med dagens trussel- og risikobilde.

Politiet får ikke lenger gå i pridetog i uniform, slik de fikk i 2019.

Dette har skapt reaksjoner, blant annet fra den pensjonerte politioverbetjenten Bård Stensli. Han kaller uniformsnekten for et stort tilbakeslag for skeiv kjærlighet i politiet.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo liker det også dårlig.

– Dette bør de tenke over en gang til. En av begrunnelsene er at politiet kan være et angrepsmål. Når de sprer slikt, må de tenke hvilke signaleffekt de gir.

– Hvilke signaleffekter er det?

– De har gått uniformert i prideparader siden 2005. 25. juni i fjor skjedde det et terrorangrepet mot London Pub i fjor, som traff de skeive miljøet dramatisk. Jeg mener det er et uklokt vedtak av Politidirektoratet.

– Forsvaret går med uniform

– Det kan ses på som et forsøk på å ikke provosere?

– Provoserer de mer i år, fordi det var et terrorangrep som rammet det skeive miljøet i fjor, enn de har gjort i årene fra 2005? Hvem er det de da gir rett? Da gir de jo dem som sto bak terroren rett, sier han.

– Sier du at det sterkeste signalet etter terroren, nettopp i år hadde vært å stille opp i uniform?

– Ja, som de har gjort siden 2005. Det er trygghetsskapende og gir en viktig signaleffekt, spesielt etter terroren som rammet 25. juni i fjor. Politifolk bør kunne ta på seg uniformen også i år og gå i toget, i stedet for å legge den hjemme.

Han legger til:

– Forsvaret og deres ansatte går i pridetog med uniform.

– Manifestasjon

– Det er politifaglige vurderinger av sikkerhetssituasjonen?

– Ja, men de bør tenke seg nøye om – om det er andre og hensyn som må vektlegges. Hvis POD ikke skjønner det, bør justisministeren vurdere det.

Han sier at det nettopp er året etter et terrorangrep, som rammet det skeive miljøet i Norge, at man skal være varsom med å gi nye og feil signaler:

– Årets pridettog kan bli en fantastisk folkefest og det vi være en gigantisk manifestasjon av åpenhet, raushet – at man kan elske dem man vil. Det kan politiet fortsatt bidra til, ved å gjøre som de har gjort siden 2005, sier Johansen.

Forstår politiet

Lederen i Oslo Pride, Dan Bjørke, sier at han forstår politiets behov for å skille mellom de som er på jobb og i prideparaden. Han sier at han har hatt flere møter med politiet.

– At de har behov for å skille mellom de som er på jobb og de som går i paraden for å signalisere inkluderende holdninger internt og eksternt, forstår vi, sier Bjørke til NTB.

Til NTB sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) at hun forutsetter at politiet har hatt god dialog med de skeive miljøene før avgjørelsen.

– Jeg håper politifolk som ønsker det, fortsatt vil velge å delta aktivt i Pride og skeive arrangementer i hele Norge, sier Mehl til NTB.

VG har fredag ettermiddag kontaktet Mehl for en kommentar, men foreløpig ikke fått svar.