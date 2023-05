Arild Hermstad om oppveksten: − Det var tøft

FORNEBU (V) I sin landsmøtetale åpner MDG-leder Arild Hermstad opp om det vanskelige i oppveksten, etter at faren gikk bort da han var to år gammel.

– Mamma ble alenemor, og det var tøft, både følelsesmessig og økonomisk, sier MDG-lederen.

– Å få nye ting var dyrebart. Jeg husker fortsatt da vi endelig fikk selskinnstøvletter. Det var en kald lørdag, sent på høsten. Vi brukte nesten hele dagen, tok både buss, og så ferge, til Osterøy utenfor Bergen.

Samtidig sier han at moren fikk hjelp av ordninger fra velferdsstaten, og at kommunen var fleksible.

Nå trekker han frem at tallet på nordmenn som sliter med å betale regningene har doblet seg. Han snakker om at mange denne vinteren ikke har visst om de har råd til en ny jakke til barna, og at matprisene har økt.

– Staten håver inn

– Mens den norske staten håver inn penger på krigen i Ukraina, står folk som sliter ofte med luen i hånden. I møtet med denne fattigdomseksplosjonen har vi en regjering som altfor lenge har sittet med hendene i fanget, sier Hermstad.

Han sier regjeringen somler med å sikre et bedre sikkerhetsnett for de som sliter.

MDG-lederen startet talen med å snakke om internasjonal solidaritet, og om urettferdighet.

– Jeg ble politiker for å gjøre noe med urettferdigheten vi ser, både i Norge og i verden. Og jeg er også villig til å dele på vår materielle velstand dersom det er nødvendig for at alle kan få leve gode liv.

– Tøv

I talen gikk Hermstad også kraftig til angrep på regjeringens oljepolitikk.

– De leter febrilsk etter argumenter for å forklare hvorfor de mener at det er Norge som må være den siste bensinstasjonen på kloden. Hver gang en ny krise kommer, så er visst svaret at den norske regjeringen må finne mer olje, sier han.

Han kritiserer både energiminister Terje Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre for å mene at deres olje skal være renere eller mer demokratisk enn andre lands.

– Alt dette er jo tøv. Støre kan like gjerne si det rett ut: Det er viktigere for dem med et svært oljefond enn en levelig planet.

Solidaritetsfond

Samtidig sier Hermstad MDG er for å gjøre alt for å støtte Ukraina, og at det er derfor de også er for å sende mer gass til Europa nå.

Men han understreker at det er på kort sikt, og at det langsiktige handler om å samarbeide med Europa om grønn energi.

Hermstad sier flere han har møtt reagerer på at den norske regjeringen tjener enorme summer på Putins krig. Han peker på at regjeringens solidaritetsfond bare gjelder en del av «krigsprofitten.

– Vi i MDG mener faktisk at alle ekstrainntektene som regjeringen håver inn på olje og gass på grunn av Putins krig må gå til et ekte solidaritetsfond, det er også bra for oss selv.

Helgens landsmøte på Fornebu blir Arild Hermstads første vanlige MDG-landsmøte som partileder. Han ble valgt for et halvår etter at tidligere Une Aina Bastholms brått gikk av i august.

