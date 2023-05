Bergenser dømt til 13,5 års fengsel for overgrep mot over 40 barn

En bergenser i 40-årene er dømt til 13,5 års fengsel for overgrep mot over 40 barn. Mannen skal ha vært en sentral skikkelse i et overgrepsmiljø på nettet.

NTB

Overgrepsforumet hadde på et tidspunkt 300.000 brukere. En av brukerne beskrev bergenseren som et «legendarisk medlem».

Jevnlig delte mannen nye videoer av mindreårige gutter som han hadde lurt til å begå seksuelle handlinger, skriver Bergens Tidende.

Flesteparten av barna er norske, men enkelte er også fra Danmark, Nederland, Belgia og USA.

Politiet ga etterforskningen tittelen Operasjon Krypt, som peker på de store mengdene krypterte filene som ble beslaglagt.

Selv om dommen fastslår at over 40 gutter ble utsatt for nettovergrep er det reelle antallet er trolig mye høyere. Politiet har tidligere anslått at det kan være nærmere 1000 rammede barn i saken.

Bergens Tidende skriver at mannen erkjente straffskyld da han møtte i retten i april.

