Ekskona saksøker avtroppende høyesterettsdommer Skoghøy

Jens Edvin Andreassen Skoghøy har siden september 2022 vært i permisjon.

Skoghøy har selv fortalt at kollegaer i Høyesterett før den tid reagerte på at han hadde redusert balanse, sløvet tale og at han stadig glemte koder.

I desember i fjor anklaget han offentlig kona hans for å ha forsøkt å forgifte ham. I et brev har han forklart at han gjorde dette for å avkrefte demensrykter.

Nataliia Skoghøy – hans tidligere ektefelle – har kategorisk nektet for å ha forgiftet ham.

Politiet har etterforsket saken, og henla saken 13. januar i år.

Hans arbeidsgiver Høyesterett har meldt ham til Tilsynsutvalget for dommere for å vurdere om han har brutt god dommerskikk. Saken er ennå ikke behandlet der, og det er ikke sikkert den blir behandlet siden han nå fratrer stillingen.