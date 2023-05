17. MAI-HJELP: Finstas, is, brus og pølse – mange barn gleder seg til nasjonaldagen. Men flere familier trenger litt ekstra hjelp.

Merker økt pågang før 17. mai: − Ber om hjelp til å kjøpe is til barna sine

En rekke hjelpeorganisasjoner merker at mange har mindre å rutte med før årets 17. mai-feiring, og at flere ber om hjelp.

– Foreldre tar kontakt med oss for å be om hjelp for å kunne kjøpe pølse, brus og is til barna sine på 17. mai, sier Liza Thorvaldsen om foreldrene som tar kontakt.

Hun er leder i den frivillige organisasjonen Hjelp oss å hjelpe Østfold.







– Da gir vi dem 200 kroner i lommepenger sånn at de får kjøpt is, sier Thorvaldsen.

Stor pågang

I løpet av sine 9 år i organisasjonen har hun aldri opplevd større pågang før nasjonaldagen.

– Det er mye større pågang nå enn det har vært tidligere år, sier Thorvaldsen.

NRK Oslo og Viken omtalte pågangen organisasjonen merker først.

Bare mandag ettermiddag har organisasjonen mottatt over 15 forespørsler fra folk i Østfold som trenger 17. mai-hjelp, ifølge Thorvaldsen.

– Folk gruer seg til å spørre om hjelp, de vil jo så gjerne få det til, sier hun og understreker at det ikke er noen skam å be om hjelp.

MÅ PRIORITERE: Leder i Hjelp oss å hjelpe Østfold, Liza Thorvaldsen.

Brød over penklær

I hovedsak er det småbarnsforeldre, både foreldrepar og aleneforsørgere som tar kontakt, sier hun.

Mange tar kontakt fordi de trenger hjelp til å skaffe klær og sko til barna sine, sier Thorvaldsen:

– Jeg tror ikke folk har råd til å prioritere penklær til barna. Det er viktigere å kjøpe brød i hverdagen.

Organisasjonen merker også at det er færre på giversiden. Det betyr at de må gjøre tøffe prioriteringer.

– Vi har vært nødt til å bli strengere. Hvis noen spør om hjelp til 17. mai og ikke har små barn, så er det ikke sikkert vi kan hjelpe dem.

Dyrtid

Antallet barn som vokser opp i fattigdom har økt hvert å siden 2001. 115.000 barn vokser opp i fattigdom i Norge, viser de siste tallene fra SSB.

Samtidig øker prisene på mat og andre varer. Renten heves og kronen daler.

Matkøen foran Fattighuset i Oslo blir lengre og lengre, ifølge styreleder Lasse Storvik.

FLERE TRENGER HJELP: Fattighuset i Oslo merker at flere trenger hjelp. Her fra 2020.

– Vi har sette en gradvis økning. Nå er det cirka 650 som kommer hver onsdag og fredag, sier han og sammenligner med januar da antallet var 550, sier Storvik.

Foreløpig har de ikke konkrete planer for nasjonaldagen, men Storvik sier at de har satt av ekstra mat.

Hjelper nesten tusen barn

Irene Mathisen leder frelsesarmeens senter på Rodeløkka i Oslo. De seer en markant økning i familier som trenger hjelp.

– Fra mars til april hadde vi en økning fra 579 til 719 husstander. Så kom mai og vi har hatt opp imot hundre mennesker innom hver dag, sier Mathisen.

FLERE SLITER: Irene Mathisen hos Frelsesarmeen i Oslo får stadig mer å gjøre.

Særlig ser de en økning i barnefamilier. Nå har senteret 919 barn registeret, sier Mathisen. I tillegg kommer det flere minstepensjonister og uføretrygdede.

I mai er det mange helligdager og fridager. Senteret har begynt å dele ut engangsgriller, pølser og brød.

– Vi planlegger for å ha gode matlagre til 17. mai, men også etter nasjonaldagen. For mange går hele matbudsjettet den 17. mai, da kommer de gjerne etterpå og trenger hjelp, sier Mathisen.