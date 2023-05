Her ligger Willy André

skadet på asfalten

rett etter en front

mot front kollisjon. Personen i den andre

bilen mistet livet. Etter ulykken ble

Willy André siktet

for uaktsomt bildrap

– Jeg har blitt uthengt som bildrapsmann

Da Willy André Vimme lå på sykehuset fikk han beskjed om at han var siktet. – Da begynte jeg å grine. Han tenkte «hvordan er det mulig?»

Willy André var i dødsulykke: − Jeg har blitt uthengt som ­bildrapsmann

Kortversjonen Willy André Vimme (36) var involvert i en tragisk dødsulykke på E18 i Agder for seks måneder siden

I nesten fem måneder var han siktet uaktsomt drap, men saken er nå henlagt.

Vimme føler seg uthengt og krever full frifinnelse.

Vimme og hans advokat er kritiske til politiets etterforskning og vurderer å klage på henleggelseskoden «henlag etter bevisets stilling».

Politiet avviser kritikken og mener saken er behandlet i henhold til gjeldende lover Vis mer

– Det har vært et rent helvete, sier den 36 år gamle rørleggeren Willy André Vimme om straffesaken som nettopp ble henlagt.

For seks måneder siden var han i en tragisk dødsulykke på E18 mellom Tvedestrand og Risør i Agder.

– Jeg har blitt uthengt som bildrapsmann, og har følt at jeg har måttet unnskylde meg overalt. Det har vært så skamfullt, sier Vimme om tiden han var siktet for uaktsomt bildrap.

Politiet avviser at de har brukt betegnelsen bildrapsmann. Les deres kommentar lenger ned.

Det var Agderposten som omtaltes Vimmes historie først.

Mandag 12. desember havnet han i en frontkollisjon med en annen bil.

– Jeg ser at bilen ikke svinger og at den er på vei over i mitt kjørefelt. Jeg prøver å lete etter en utvei, men finner ikke det, og nå nærmer bilen seg veldig.

Så krasjer de.

En kvinne i 70-årene omkom. Den mannlige sjåføren i bilen ble alvorlig skadet.

Vimme forteller at han er bevisst, at det ryker av varebilen og at han tenker «hvis ikke jeg kommer meg ut nå, så dør jeg».

Ute på asfalten kollapser han i smerte og mangel på luft.

En av de første bilistene på stedet, som er vitne til ulykken, ringer til AMK-sentralen.

– Jeg skjønte med en gang at det hadde gått virkelig ille med den andre bilen, sier Vimme, som ble sendt rett på sykehus.

DØDSULYKKE: Skadene var store etter ulykken.

Etter å ha blitt tatt godt imot der, husker han at det kom tre politifolk i full uniform inn på rommet hans.

– De sier jeg må ha advokat. Jeg sier jeg kan fortelle hva som skjedde, og at det var en ulykke, at dette ikke var min feil. Da fortalte de meg at jeg var siktet. Da begynte jeg å grine, sier Vimme.

«Hvordan er det mulig?», tenkte han. I sykesengen fortsatte tankekjøret:

«Min bil står fortsatt i min kjørebane, og min bil veide to tonn, den andre ett tonn. Hadde jeg vært over i den andre veibanen, så hadde bilen stått i den andre veibanen. Den andre bilen hadde vært skadet i siden, og ikke i fronten».

Siktet i fem måneder

Etter ulykken tar politiet fra ham førerkortet - som han er helt avhengig av i jobben.

Vimme er i flere avhør hvor han forteller sin historie, men siktelsen blir utvidet fra uaktsom kjøring til uaktsomt bildrap. I nesten fem måneder er han siktet for uaktsomt drap.

– Jeg var redd for å komme i fengsel for noe jeg ikke hadde gjort, for et bildrap, sier Vimme, og fortsetter:

– Og ryktene var ille. Alle vet at får du en siktelse mot deg i Norge, så er du dømt inntil det motsatte er bevist.

Politiet: - Hans rettigheter er ivaretatt

– Vimme føler seg uthengt som bildrapsmann. Har politiet noe av ansvaret for dette?

– Politiet har aldri brukt denne betegnelsen og kan ikke kommentere et slikt utspill. De involverte parter har fått den statusen etterforskningen til enhver tid har gitt grunnlag for, og at vedkommende ble gitt status som «siktet» gir grunnlag for at hans rettigheter er blitt ivaretatt i henhold til det regelverket som gjelder, skriver politiadvokat Ingvild Austenå Berg i en e-post.

– Hvorfor tok det hele fem måneder til siktelsen ble frafalt og han fikk tilbake førerkortet sitt?

– Vimme fikk tilbake førerkortet sitt rundt 2,5 måned etter trafikkulykken, da politiet mente det ikke ville være forholdsmessig å beholde det utover dette. Når det gjelder frafallelsen av siktelsen er det mange etterforskningsskritt som skal gjennomføres i en slik sak, og flere etater og eksterne aktører er involvert. Etterforskningen har hatt en jevn progresjon og saken er fulgt opp under hele perioden, skriver Austenå Berg.

Bjørge Usterud Tveito, som er bistandsadvokat for den andre sjåføren, forteller at hans klient først hadde status som fornærmet, så status som mistenkt.

– Både siktelsen og mistankegrunnlaget ble henlagt i mai i år. Politiet har begrunnet henleggelsen med at etterforskningen og bevisene i saken medfører at det ikke kan bevises utover enhver rimelig tvil hvem av sjåførene som var skyld i front mot front-kollisjonen, som medførte at min klients ektefelle omkom, sier Tveito til VG.

Kritisk

Vimme er svært kritisk til at politiet ikke innhentet den første AMK-samtalen, før advokaten ba om det.

– Der forteller et vitne at det hele var en ulykke, at den andre bilen kom over i mitt kjørefelt. Lydloggen måtte min forsvarer be politiet hente inn.

Vimmes advokat, Henrik Bliksrud, bekrefter at han måtte be politiet om å hente inn lydloggen fra AMK. Han sier på generelt grunnlag at det er uheldig når politiet ikke innhenter bevis.

Han ba om lydloggen 19. desember. Politiet opplyser om at de da ble anmodet om 21. desember. Lydloggene ble oversendt 3. februar, opplyser politiadvokaten.

Hun bekrefter også at forsvarer ba om lydloggen i begynnelsen av etterforskningen.

– Dette er et etterforskningsskritt som politiet også ville ha gjennomført som en naturlig del av etterforskningen i en slik sak og det er uten betydning hvem som faktisk var først til å be om dette, skriver politiadvokat Ingvild Austenå Berg.

En rapport fra Statens vegvesen klarte ikke å konkludere med hvor bilene traff hverandre.

«Brannvesenet hadde beklageligvis ryddet og brukt kost i veibanen på ulykkesstedet før vår ankomst. Derfor fant vi ikke treffpunkt mellom kjøretøyene» står det blant annet skrevet i rapporten fra Statens Vegvesen, fra mai i år.

– Vegbanen ble ryddet for å sikre at ambulansen kom frem, og i enhver situasjon har liv og helse førsteprioritet. Det er da viktig at det er notert at vegbanen er blitt ryddet, slik at de som skal foreta etterforskning på stedet kjenner forutsetningene for situasjonsbildet, forklarer politiadvokaten.

En rapport fra ingeniørfirmaet Rekon, som ble engasjert av forsikringsselskapet Tryg, konkluderte med at Vimme ikke hadde vært over i motsatt kjørebane.

Saken mot Vimme er nå henlagt på bevisets stilling. Han har også fått tilbake førerkortet.

– Jeg ønsker meg full frifinnelse. Det var en tragisk ulykke, sier Vimme og legger til:

– Dette hadde blitt et justismord om ikke min advokat og Tryg har gjort det de har gjort.

Til dette svarer politiet:

– Saken er blitt behandlet i henhold til gjeldende lover og prosess. Utover dette har ikke politiet ytterligere kommentarer til dette.

Mener politiet konkluderte for raskt

Vimmes advokat mener politiet var for raske med å konkludere og ta ut siktelse.

– Problemet var at saken fikk stor omtale i pressen og at folk var snare til å dømme ham som skyldig, sier advokat Bliksrud.

Han og Vimme vurderer nå å klage på henleggelseskoden «bevisets stilling». Vimme ønsker at saken skal bli henlagt som «intet straffbart forhold bevist».

– Men jeg understreker at når forholdet er henlagt, har han krav på å bli ansett som fullt ut uskyldig, sier Bliksrud.

Politiet viser til at det i henleggelseskoden «bevisets stilling» ligger at det ikke har vær mulig å føre tilstrekkelig bevis for en positiv påtaleavgjørelse.

– I denne saken har påtalemyndigheten både hos politiet og Statsadvokaten vært enige om at dette er riktig kode, skriver politiadvokaten.