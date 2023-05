SPRES: På sosiale medier deles navn og informasjon om både tiltalte og fornærmede i saken.

Voldtektssak spres på nett: − Stas å være en del av dramaet

Fem menn i 20-årene et tiltalt i til sammen tre voldtektssaker.

Nå spres informasjon fra saken som går i Hordaland Tingrett på sosiale medier.

Dette er saken:

Fem menn i 20-årene er tiltalt for flere overgrep.

Tre menn er tiltalt for gruppevoldtekt av en kvinne i 20-årene. Hendelsen skal ha funnet sted i 2021.

Én av disse tre er sammen med to andre menn tiltalt for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, i 2020.

Én av disse igjen, en 25 år gammel mann, er tiltalt for sovevoldtekt av en tredje kvinne.

Etter at tiltalen ble tatt ut, anmeldte en ny kvinne én av mennene for en voldtekt som skal ha skjedd sommeren 2018.

Tiltalte kommenterte videoer

Saken har også fått stor oppmerksomhet i sosiale medier, fordi navnene til de tiltalte mennene, og de fornærmede kvinnene har blitt delt.

En av de tiltalte har omtalt saken i egne kanaler, og har også aktivt kommentert saken i andres kommentarfelt.







Mange i kommentarfeltet har reagert på hvordan den tiltalte har snakket om saken. Mannens forsvarer, Ivar Frostad har ingen kommentar til dette.

Mandag dukket en utenforstående mann opp i retten og filmet blant annet navnelisten i tiltalen, ifølge Bergens Tidene. Mannen har lagt ut videoer og kommentert saken på sosiale medier. En av disse videoene er onsdag sett over 650.000 ganger.

Spredningen av videoer fra retten har ført til at rettssaken ble pauset to ganger.

Saken går i Hordaland tingrett i Bergen denne uken.

– Det er veldig problematisk at navnene til de fornærmede i en sånn straffesak kommer ut, sa Ingrid Aksnes, bistandsadvokat for den ene kvinnen til VG tirsdag.

Aksnes trekker frem at det allerede er svært belastende å delta i en slik rettsprosess for fornærmede.

– Det gjør det enda vanskeligere at navnet ditt blir spredt på den måten.

Aksnes opplyser at begge bistandsadvokatene har anmeldt forholdet. Bergensavisen skriver at også en av forsvarerne har anmeldt saken.

Fire anmeldelser etter spredning

Påtaleansvarlig Kristina Munkejord sier til VG torsdag at politiet har mottatt ytterligere en anmeldelse i forbindelse med saken.

– Anmeldelsen gjelder annen deling av meldinger på sosiale medier, sier Munkejord til VG.

Det betyr at politiet nå har mottatt fire anmeldelser totalt angående spredning av informasjon fra saken på nett. Politiet har opprettet sak på filming i rettssalen.

– Kan være stas å være en del av dramaet

Sosiale medier-ekspert Astrid Valen-Utvik tror det er flere årsaker til at videoer om saken spres i sosiale medier:

Folk vil støtte de fornærmede i saken, fordi det er menneskelig natur å vise empati for andre.

Folk vil støtte de tiltalte, fordi samfunnet skal legge til grunn at en person er uskyldig inntil det motsatte er bevist.

Sosiale medier er en effektiv måte å spre informasjon på.

Astrid Valen-Utvik er ekspert på sosiale medier.

Valen-Utvik tror vi vil se mer av dette fremover.

– Det kan være vanskelig å finne ut hvem som opprinnelig delte tiltalen. Da kan mangel på konsekvenser gjøre at folk ikke innser hvilke følger dette kan få for de involverte, sier hun.

Eksperten tror en konsekvens av at slikt innhold blir delt, kan være at folk lar være å anmelde straffesaker fordi de er redde for å bli hengt ut.

Hun mener folk må bli mer bevisste på hva de legger ut, sprer videre og konsumerer på sosiale medier.

– Folk vil vite hvem rettssaken handler om. De er nysgjerrige. Selv om det kan være stas å få mange visninger og være en del av dramaet, handler dette om folks liv. Ting på sosiale medier spres som ild i tørt gress, sier Valen-Utvik.

Straffbart

Marie Vangen, førsteamanuensis på det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø, forteller at deling av en tiltalebeslutning potensielt kan være straffbart.

– Deling av en tiltalebeslutning der personene er identifisert og der grove seksuelle overgrep beskrives, tenker jeg potensielt kan være straffbart etter straffeloven paragraf 267. Denne rammer krenkelser av privatlivets fred.