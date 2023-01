GLATT: Det er mye snø og glatte veier flere steder på Østlandet og i Agder. En bil havnet på autovernet i Skien.

Mye snø og glatte veier: Bil havnet på autovernet og flere står fast

Snøvær fører til vanskelige kjøreforhold flere steder i på Øst- og Sørlandet. Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt inntil videre.

– Det snør mye nå og brøytebiler er ute. Det har falt relativt mye snø på kort tid, så det er flere hvite veier, sier trafikkoperatør Ole-Martin Kjeldsen ved Vegtrafikksentralen i Porsgrunn

Det gjelder Vestfold og Telemark, Drammens-området og Indre deler av Agder, sier han.

– Det ser ut som det blir noen timer med snø fremover.

Han sier de som er ute og kjører må tilpasse farten og holde god avstand til bilen foran.

På autovernet

I Skien er har en bil havnet med fronten på autovernet i Bjørntvedtvegen.

Telemarksavisa skriver at nødetatene fikk melding om trafikkuhellet klokken 20.36 lørdag kveld.

Politiet kunne melde om glatt veibane, skriver avisen. Avisens fotograf melder at han på vei til denne ulykken kom over nok et trafikkuhell. Der hadde en bil kjørt av veien.

Det er ikke meldt om alvorlige skader i noen av ulykkene.

Hardangervidda stengt

Flere fjelloverganger er stengt:

Riksvei 7 Hardangervidda ble stengt i cirka 22.30 lørdag kveld. Ny vurdering klokken 06.00 i natt, melder Vegtrafikksentralen vest. Det er mye snø. Sluttiden er usikker og kan endres.

E134 Haukelifjell er stengt på grunn av uvær og mye snø frem til 06.00 søndag morgen. Sluttiden er usikker og kan endres.

Gult farevarsel

Denne helgen er det sendt ut gult farevarsel for snø i deler av Agder og Østlandet.

Lørdag er det ventet at det kan komme opp mot 10–20 centimeter snø, i hovedsak vest for Oslofjorden, mens det kan nærme seg 20–30 centimeter i høyden.

I vest kan helgeværet også skape trøbbel på veiene:

– Det er et lavtrykk som nærmer seg, og det kommer en del vind utsatte plasser. Det kan nærme seg sterk kuling på utsatte plasser på kysten og i langfjellet i Rogaland, sier Selberg.

I Finnmark er det et lavtrykk som beveger seg langs kysten lørdag som gir snø og ganske kraftig vind. Der er det sendt ut gult farevarsel for snøfokk.