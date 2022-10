POLFARERE: Rasmus Hansson og Arild Hermstad sjekket først om baren Fritjof var åpen. Siden den var stengt, ble det baren Amundsen, også oppkalt etter en mann som må ha vært mye kald på tur.

MDG-Hansson gir sin støtte til Hermstad: − En fordel av å ha livserfaring

OSLO SENTRUM (VG) MDG-nestor Rasmus Hansson (68) vil ha «en som har vært ute i det vanlige livet» som ny partileder. Arild Hermstad (55) bør lede MDG de ti neste årene, mener han.

– Vi trenger en leder som skal stå lenge nok i gamet til å bli akkurat like god som Jonas Gahr Støre, Erna Solberg og Audun Lysbakken, sier Rasmus Hansson.

– Det tar tid. Alle de har brukt 20 år eller noe sånt på å bli det de er. Sånn må MDG også tenke. Jeg mener at Arild er den beste til det, fortsetter han.

Den tidligere MDG-lederen møter VG for å peke ut sin favoritt til ledervervet.

Toppjobben står ledig etter at Une Bastholm inviterte til en overraskende pressekonferanse på hybridfergen «Vision of the Fjords» under Arendalsuka i august.

Der kunngjorde Bastholm sin egen avgang – og at Hermstad skulle ta over som fungerende partileder.

Den jobben vil Hansson at Hermstad skal beholde. Helst ganske lenge.

– Jeg ser for meg at han skal være leder i 10 år, sier han.

PÅ JAKT ETTER NOE LANGVARIG: Det holder ikke med en fling mellom MDG og Arild Hermstad, mener Rasmus Hansson.

– Arild er best

Ved siden av ham sitter en ganske taus Arild Hermstad. Da VG intervjuet Hansson rett etter Bastholms avgang i august, ønsket han seg motkandidater til Hermstad – og fikk flere:

Oslo MDG-leder Sigrid Z. Heiberg vurderte å stille

Nestleder Ingrid Liland vurderte å stille

Natalia Golis, varaordfører i Vestland, stilte

Kristoffer Robin Haug, stortingsvara og helsepolitisk talsperson, stilte

– Motkandidatene er veldig gode, så jeg er veldig fornøyd med at vi har fått opp folk som både kan og vil. Alle er gode, og Arild er best, sier Hansson.

Men etter at valgkomiteen innstilte på Hermstad som ny leder, er det kun stortingsvara og helsepolitisk talsperson Kristoffer Robin Haug (38) som sier til VG at han tar kampen.

Hermstad blir både glad og litt flau av alt skrytet fra partiveteranen.

– En beskjeden bergenser. Men det skal han vokse av seg, sier Hansson.

– Du har gode råd å gi mot beskjedenhet?

– Når det gjelder beskjedenhet? Ja, ja, sier Hansson og smiler.

GUTTA BACKER: Arild Hermstad lytter mens Rasmus Hansson sier noen svært pene ting om ham.

Fredspipe med alfahannene

De to mennene vil ikke snakke så mye om sin felles interesse for seiling. Det er miljøvennlig å la vinden vise vei, men også litt snobbete, frykter de.

Men begge liker også å ta seg en pils, viser det seg. Det blir en halv på Hansson og en snitt på Hermstad.

Og det viser seg at baren som serverer dem en duggfrisk halv- og kvartliter, også var åstedet for et av deres første møter.

Da var de invitert hit for å «røyke fredspipe med de andre alfahannene i miljøbevegelsen», forteller Hansson.

ALFAHANNER: Det var en del ypping i miljøbevegelsen i gamle dager, forteller de to – som understreker at de ikke kjeklet med hverandre.

– Inn i regjering

Hermstad fikk flest stemmer i uravstemningen i Oslo MDG, men ble innstilt på 2. plass av nominasjonskomiteen.

Han er i dag fungerende partileder i MDG, og har vært nestleder siden 2020. Fra 2018 til 2020 var Hermstad og Une Bastholm partiets nasjonale talspersoner. Fra januar 2020 til mars 2021 vikarierte han som byråd i Oslo.

– Prosjektet er å ta partiet videre og inn i regjering, sier Hermstad til VG.

Han ledet «havarikommisjonen» som slaktet partiets valgkamp. Nå gir Hanssons personlige havarikommisjon sin analyse: En av svakhetene i valgkampen var at MDG ikke hadde en tydelig nok ledelse, mener han.

– MDG trenger en mer profilert og mer gjenkjennelig ledelse. Vi tapte glatt et par tusen stemmer på det i valgkampen, sier Hansson.

IKKE PÅ STORTINGET: MDG får en leder som ikke har en plass i landets nasjonalforsamling. Løsningen er at Hermstad blir byråd i Oslo, mener Hansson.

Det vanlige livet

– Hvis en skal være partileder i ti år, er det en fordel å være i den alderen Hermstad er i?

– Skal jeg mene noe om det? Jeg tror at det er viljen og evnen som er det viktigste, ikke livsfasen. Vil du, så kan du gjøre en sånn jobb i forskjellige livsfaser, sier Hansson.

– Det er et poeng at personen som skal lede et politisk prosjekt som spenner så vidt og høyt som MDGs, har en fordel av å ha livserfaring og arbeidserfaring.

Han utdyper:

– Jeg mener at det er en styrke at Arild har bred livserfaring og kompetanse. Det finnes dyktige partiledere som har gått rett på, og det er mange av dem som er mer eller mindre broilere.

BYUTVIKLING: På vei fra kontoret til puben observerer VG og MDG-toppene utvikling av bykjernen i Oslo.

– Men skal jeg velge mellom en broiler og en som har vært ute i det vanlige livet, så velger jeg det siste, sier Hansson.

Hermstad har bakgrunn fra Fremtiden i våre hender, som han ledet fra 2001 til 2017. Han har også jobbet tre år i bank, et år i Raftostiftelsen og noen måneder i Hold Norge Rent og Fortidsminneforeningen.

Oslo-testen

Hermstad er født og oppvokst i Bergen, men har bodd i Oslo i 21 år. Likevel var han MDGs toppkandidat i hjemfylket Hordaland ved to stortingsvalg. Ingen av forsøkene resulterte i suksess og stortingsplass.

KALDE HALVE: Halvliter, eller kalde halve, som de sier i Danmark. En bjørnunge var egentlig en flaske på 0,35 liter, men brukes i dag om flasker og bokser på 0,33 liter. Og et snitt er en halv halvliter – eller en kvart liter.

– Og du kan sverge din troskap til Oslo, og synes ikke naturen er puslete?

– Alle vestlendinger synes det, sier Hansson, og nevner fordeler med Oslo-livet, som flere dager med oppholdsvær.

Hermstad, som bor på Bøler, svarer med å fortelle at han blir brukt som Østmarka-guide av naboer som har bodd der hele livet.

– Jeg kan den marka inn og ut, sier han selvsikkert.

PSSST! MDGs vedtekter slår fast at ingen kan ha samme sentrale tillitsverv i mer enn 10 år sammenhengende. Det vil Hansson endre: – Får vi en leder som er veldig god etter ti år bør vi jo ikke være vedtektsforpliktet til å sparke vedkommende, sier han.