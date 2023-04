KANDIDAT: Helga Pedersen var nestleder i Ap fra 2007 til 2015. Nå har hun sagt seg villig til å gå inn igjen i ledelsen, som partisekretær.

Helga Pedersen om toppverv i Ap: Har gått fra nei til ja

Helga Pedersen (50) sier at hun har fått fra «nei» via «tja» til nå å si ja til å gjøre et comeback i Arbeiderpartiets ledelse, og nå som partisekretær.

– Jeg hadde ikke sett for meg at 2023 skulle bringe med seg denne typen spørsmål for min del. Men nå er partiet i en vanskelig situasjon, og da er det sånn at man stiller opp der man kan, hvis partiet ønsker seg, sier Helga Pedersen til VG torsdag ettermiddag.

Tidligere torsdag bekreftet Finnmark Ap at de lanserer Pedersen som kandidat til partisekretær-vervet, og som kandidat mot Kjersti Stenseng, som forlengst har takket ja til gjenvalg.