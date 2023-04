SAMTALE FØR BESLUTNING: Bjørnar Skjæran hadde en samtale med Ap-leder Jonas Gahr Støre før Skjæran offentliggjorde at han ville ta gjenvalg som nestleder i partiet.

Kilder til VG: Skjæran gir seg ikke

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran gir seg ikke uten kamp, etter at det nå kjøres et knallhardt løp for at næringsminister Jan Christian Vestre skal vippe Skjæran ut av nestlederstolen.

Det får VG bekreftet.

22. desember gikk Skjæran ut og sa at han ønsket å fortsette som nestleder i Arbeiderpartiet.

Ifølge VGs opplysninger hadde partileder Jonas Gahr Støre en prat med Skjæran før nestlederen i desember offentliggjorde at han ønsker gjenvalg.

VG kjenner ikke innholdet i samtalen, men det fremholdes at Skjæran ikke ville bekreftet at han tar gjenvalg, hvis han hadde fått negative signaler fra sjefen.

Opplysninger: Vil ikke gripe inn

Ifølge Dagbladet og TV2 har Støre blitt spurt av valgkomiteen hvordan han ville stille seg til å vrake nestleder Bjørnar Skjæran til fordel for næringsminister Jan Christian Vestre. Støre ikke skal hatt innsigelser mot en slik løsning, ifølge deres kilder.

VGs kilder bekrefter at Støre ikke vil protestere mot en slik løsning, hvis flertallet i valgkomiteen støtter det.

Støre har tidligere offentlig sagt at alle posisjoner må kunne bli vurdert av valgkomiteen, også hans.

Men når det kjøres et løp for Vestre, åpner det en by mot land, hand i hand-debatt i Ap, som kan ryste partiet.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) ankommer åpningen av det 167. Storting

– Vil skape dype sår

Det kom senest til uttrykk i VG torsdag formiddag, da Tarjei Østrem, ordførerkandidat i Lurøy – Bjørnar Skjærans hjemkommune, tok et oppgjør med det han kalte «maktelite på Østlandet»:

Kampen for Skjæran blir sett på som en distriktskamp. Hvis Vestre blir nestleder, sammen med Tonje Brenna, og Støre og partisekretær Kjersti Stenseng fortsetter, vil alle fire i ledelsen være fra Østlandet.

– Kjører de det løpet, vil det skape dype sår i partiet, sier en kilde, som er støttespiller til Skjæran.

I den innledende fasen av valgkomiteens arbeid ble det skrevet at det ikke bare var Skjæran som var i spill, men også partisekretær Kjersti Stenseng.

Med den kabalen lå det i kortene at det var en fra nord som skulle ta over etter Stenseng: Da var distrikts-argumentet ivaretatt selv om Skjæran måtte gi seg.

Den løsningen fikk ny aktualitet torsdag, da NRK meldte at Finnmark Ap ønsker Helga Pedersen som ny partisekretær. Pedersen bekrefter torsdag formiddag overfor VG at hun vil takke ja hvis hun blir spurt om å bli partisekretær.

VG har torsdag fått bekreftet at det ikke påvirker Skjærans kandidatur og ønske om å fortsette som nestleder.

Skjæran ønsker selv ikke å kommentere saken.