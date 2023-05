TRYGDEOPPGJØR: Gerd-Liv Valla er veldig klar på at trygdede som har litt arbeidsevne, må få lønn for innsatsen, uten at trygden avkortes.

Valla: − Bevar arbeidslinjen, skrot fattigdomslinjen

Tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla angriper dem som vil vrake arbeidslinjen. Men hun vil øke trygdene.

Kortversjonen Det blir strid om hvor høye trygdene bør være på Aps landsmøte den 4.–6. mai.

Den ene siden forsvarer det de kaller arbeidslinjen: De mener det skal lønne seg å jobbe istedenfor å være på trygd.

Tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla mener trygdene kan økes for å hjelpe fattige, samtidig som det lønner seg å jobbe. Hun sier Norge kan øke skattene på de rike eller bruke oljepenger.

– Det er fortvilende å se at uttrykket arbeidslinjen arbeidslinjenArbeidslinjen betyr kort fortalt at det skal lønne seg å arbeide. Debatten om arbeidslinjen dreier seg i hovedsak om at mange mener trygdene må opp. Det betyr at forskjellen mellom det som gis i trygd og det de som jobber får, blir mindre. rotes til. For meg er arbeidslinjen noe veldig positivt; å jobbe og være i fellesskap med kollegaer. Å skrote arbeidslinjen blir fullstendig feil. Vi må klare både å stå på arbeidslinjen og trygdelinjen, hvor trygden øker slik at den blir til å leve av:

– Bevar arbeidslinjen, skrot fattigdomslinjen.

Det ligger an til strid om arbeidslinjen på Aps landsmøte om vel en uke. Hun ber landsmøtet vise vei.

– Ap må vise velgerne at Ap er den fremste forsvareren for at vi har en velferdsstat som tar vare på dem som ikke kan jobbe. Vi skal ikke ha det slik at folk i landet vårt, når Ap styrer, ikke har råd til å ha mat på bordet – og hvor folk må stå i matkø. Det er uverdig.

MER ENN BARE Å JOBBE: Valla sier arbeidslinjen er mer enn å arbeide.

75-åringen er i dag ledende skikkelse i Den alternative energikommisjonen og sitter på åttende år i styret for Rådet for personer med funksjonsnedsettelse.

Hun legger mye mer i arbeidslinjen enn å ha jobb.

– Er du i jobb, bidrar du både til utvikling der du jobber og til samfunnet. Arbeid er noe som er positivt ladet. Når noen sier at de vil vrake arbeidslinjen, så blir jeg kraftig provosert, fordi signalene man da gir til unge i Norge, er at det ikke er viktig å jobbe.

– Hvis det skal lønne seg å jobbe, hvor skal da nivået på trygdeytelsene ligge?

– For meg kan ikke trygdeytelsene ligge på et lavere nivå enn det som gjør folk greier å betale regningene sine og leve et liv uten frykt for at pengene ikke strekker til. Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) har satt opp utmerkede referansebudsjett, hva man trenger eksempelvis som enslig eller er en familie på tre.

– MENINGSLØST: – Hvis uføretrygdede eller andre på ytelser kan jobbe litt ved siden av, så opplever de å få avkorting i trygden. Det er fullstendig meningsløst. Regjeringen må rydde opp i regelverket, slik at de som har restarbeidsevne, kan jobbe noe uten at trygden reduseres, sier hun.

Peker på oljefondet

– Skal skattene økes for at trygdene skal opp?

– Det er ikke min jobb å finne inndekning, men jeg mener vi kan skattlegge de som har penger noe mer, eller bruke oljepenger. Vi må slutte å tru at folk som er trygdet, er det fordi de ikke gidder å jobbe.

– Sier du at det ikke er trygdemisbruk i Norge?

– På samme måte som det er med sykelønnen, kan det godt være at noen utnytter ordningene. Men det er ikke det store problemet. Det store problemet er at det er altfor mange trygdede i dag som ikke har en ytelse å leve av.

FORBEREDT: Gerd-Liv Valla hadde forberedt seg med egne notater da hun møtte VG på kafé i Oslo.

– Er det forsvarlig å øke trygdene generelt for å løse det som fremstår som en kortsiktig krise knyttet til Ukraina-krisen og energikrisen?

– SIFO-tallene viser hva man faktisk må ha for å leve et nøkternt liv. For en enslig er det 14.000 kroner måneden, inkludert bilutgifter, uten husleie.

Hun sier hun kjenner mange uføretrygdede.

– Ingen av dem vil ikke jobbe, men de kan ikke jobbe.

Hun legger til:

– De blir pålagt den ene aktiviteten etter den andre, selv om de ikke kan jobbe. Jeg synes det presset er meningsløst.

– Med over 360.000 uføre er det betryggende at det sjekkes nøye?

Info Uføre-uføret – Over seks av ti av personene som er ille ute økonomisk er uføre, sier SIFO-forsker Christian Poppe. Han forsker på nordmenns økonomiske trygghet, og har analysert tall fra 2022 for å forstå mer om de som er mest økonomisk utsatt. Poppe deler nordmenn i fire trygghetsnivåer: de trygge utgjør 49 prosent, de utsatte 35 prosent, sliterne 11 prosent og de ille ute utgjør 5 prosent. Blant de som sliter mest dominerer de uføre og de med økte utgifter knyttet til sykdom og nedsatt funksjonsevne. Hushold der en eller flere medlemmer er delvis uføre er ikke mer utsatt enn andre hushold. I september 2022 mottok 10,4 prosent, eller 362 500 personer, uføretrygd. Vis mer

– Ja, men det må kunne brukes fornuft og skjønn. Det burde NAV ha anledning til. De ønsker også det – å bruke hue.