FLOKKER SEG RUNDT HELGA: Tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen joker (fra) nord før partiets landsmøte.

Splittelse i Nordland Ap: Mener Stenseng burde gitt seg

To Ap-varaordførere peker på Helga Pedersen som ny partisekretær. De mener det er skadelig for partiet når folk «klamrer seg til posisjonene sine».

Kortversjonen Lederen av Nordland Ap vil ha Kjersti Stenseng som partisekretær i Arbeiderpartiet, men to varaordførere fra Nordland ønsker en fornyelse med Helga Pedersen.

Eva-Karin Busch, varaordfører i Vestvågøy kommune, kaller Stenseng det svakeste leddet i ledelsen og ønsker at valgkomiteen heller støtter Helga Pedersen.

Arbeiderpartiet skal velge ny ledelse på landsmøte 4.-6. mai. Vis mer

Onsdag denne uken gikk lederen av Nordland Ap, Mona Nilsen, ut i NRK og varslet støtte til Kjersti Stenseng som partisekretær i Arbeiderpartiet.

Men i Nordland er det langt fra full enighet.

Nå vil varaordfører for Ap i Vågan kommune i Nordland, Lena Hamnes, nyansere bildet.

– Jeg opplever ikke at det er noen bred forankring for Stenseng i Nordland. Tvert imot opplever jeg at mange i Nordland ønsker fornyelse i ledelsen til partiet – også i partisekretær-posisjonen, sier hun til VG.

Valgkomiteen Valgkomiteen Representanter fra ulike deler av partiet foreslår hvem som skal sitte i ledelsen. i Ap vil at Stenseng skal sitte i to nye år som partisekretær.

KLAR TALE: Varaordfører Lena Hamnes i Vågan kommune.

– Skadelig for partiet

Hamnes mener partiet skal ha «sabla god råd» hvis de ikke velger Helga Pedersen som ny partisekretær partisekretærEr en del av fire i Ap-ledelsen. Har ansvar for organisasjonsarbeidet i partiet., når hun sier at hun vil si ja til jobben.

– Kjersti forbindes med det bestående, og alle utfordringene vi har vært gjennom. Vi trenger noen med et friskt blikk utenfra.

Hamnes, som også har skrevet et debattinnlegg om dette, mener Stenseng burde gjøre som avtroppende nestleder Bjørnar Skjæran.

– Han trådte til side for å gi plass til Tonje Brenna og Jan Christian Vestre. Når Jonas har snakket så mye om fornøyelse – også i toppen av partiet – er det ubegripelig for meg at ikke hun også vil bidra til det.

– Det er skadelig for partiet når folk klamrer seg til posisjoner. Det har vi sett flere tilfeller av i Arbeiderpartiet, slår hun tørt fast.

HOLDER FAST: Kjersti Stenseng får tillit fra valgkomiteen som partisekretær. Nå er alt opp til Aps landsmøte.

– Svakeste leddet i ledelsen

Eva-Karin Busch (Ap) er varaordfører i Vestvågøy kommune. Hun stiller seg fult og helt bak Hamnes – og smeller til mot valgkomiteen:

– Jeg er sterkt kritisk til at Stenseng ikke byttes ut. Jeg mener hun fremstår uten autoritet. Hun er det svakeste leddet i ledelsen, sier Busch til VG.

Vestvågøy Ap har vedtatt at de støtter Helga Pedersen som partisekretær, forteller hun.

– Det er ikke et rop fra hele landet om å beholde Stenseng. Jeg synes valgkomiteen har lyttet særdeles dårlig, sier Busch.

VG har kontaktet Kjersti Stenseng om saken. Hun ønsker ikke å kommentere den.

– Henger ikke med

Hamnes i Vågan reagerer også på argumentasjonen til noen av sine meningsfeller i Nordland Ap.

– Jeg klarer ikke helt å forstå at vi argumenterte med representasjon fra Nord-Norge når vi ville bevare Bjørnar, men når vi nå kan få en partisekretær fra Finnmark, så gjelder plutselig ikke de samme argumentene? Det henger jeg ikke med på.

– For meg er det veldig underlig om vi ikke støtter Helga. Og at hun er nordfra er det dårligste av alle gode argumentene for å velge henne.

Hamnes peker på Pedersens erfaring som nestleder i partiet, statsråd og senest som ordfører i Tana.

RINGREV: Lena Hamnes skryter at Helga Pedersens lange erfaring. Her fra Aps landsmøte i 2014, da Jonas Gahr Støre erstattet Jens Stoltenberg som Ap-leder.

– Fremstår meningsløs

Hamnes skriver i en kronikk i VG at Helga Pedersen ser både landet og partiet «nedenfra og opp» som ordfører i Tana.

Hun skriver at hun forstår at Skjæran ville trå til side for å skape fornyelse.

– Men når partisekretærens rolle samtidig fredes fremstår Skjærans avgang mer meningsløs, skriver Hamnes.