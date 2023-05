Nattevakt dømt til fengsel for overgrep mot psykisk syk kvinne

En mann ansatt som nattevakt ved et bofellesskap dømmes til et år og to måneder i fengsel, dømt for å ha forgrepet seg på en psykisk syk kvinne som bodde der.

NTB

Mannen dømmes også til å betale 180.000 kroner i oppreisning og 60.000 kroner i erstatning, skriver Stavanger Aftenblad.

Mannen har erkjent overgrepet og fikk derfor strafferabatt. Han ble dømt til ett år og to måneders fengsel fremfor to års fengsel.

Han fradømmes også retten til å arbeide innen private og offentlige helse- og omsorgstjenester i tre år. Tidligere har også Helsetilsynet fratatt ham autorisasjonen som helsefagarbeider.

Da overgrepet fant sted, bodde kvinnen på et døgnbemannet kommunalt bofellesskap.

Kvinnen hadde psykiske og fysiske lidelser knyttet til seksuelle overgrep opp gjennom årene, noe som også var kjent for de ansatte ved institusjonen.

– Han visste med andre ord at fornærmede var en særlig sårbar person med alvorlige psykiske lidelser, og at han som vakt var i en overmaktsposisjon overfor henne, heter det i kjennelsen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post