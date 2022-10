NYOPERERT: Kristiane Aateigen ble i september operert for endometriose.

«Snillegucci»: − Du må bli sint før du får hjelp

Influencer Kristiane Aateigen (også kjent som «Snillegucci») synes det er vondt å høre om de fortvilte, unge kvinnene som nå står i dobbelt så lang operasjonskø for endometriose. Hun har selv opplevd år med venting før hun nylig ble operert.

– Det sies at det ikke er en dødelig sykdom, derfor prioriteres ikke ventelister for disse pasientene. Men for mange er faktisk sykdommen så alvorlig at den fører til selvmordstanker. Sykdommen styres av hormoner, og depresjoner som følge av hormon-ubalanse er veldig vanlig, sier hun.

Kristiane Aateigen er selv nyoperert for endiometrose, og føler seg heldig. Langt heldigere enn venninnen, som opplevde svært alvorlige konsekvenser av lang ventetid før hun ble operert:

– Endometriosen spiste opp urinrøret hennes og hun mistet en nyre.

Aateigen mener vi har en kvinnehelsekrise.

– Køene vil sikkert bare vokse nå som flere blir oppmerksomme på sykdommen og blir henvist til behandling. Da må myndighetene sørge for at de får hjelp så raskt som mulig.

Mange leger uvitende

VG skrev nylig at operasjonskøene for endometriose har økt fra 6 til 12 måneder på grunn av sykehusenes pandemistengning. Et tilbud fra helsepersonell på gynekologisk avdeling ved Ullevål sykehus om å jobbe ekstra for ta unna køene, er foreløpig avslått av ledelsen.

Aateigen gikk selv i mange år før hun fikk hjelp og ble diagnostisert. Hun har hatt en lang vandring mellom leger som ga henne forskjellige typer p-piller, smertestillende og spiral, og fortalte henne at det var helt normalt å ha vondt når man hadde mensen.

– Ingen av dem sa et ord om at jeg kunne ha endometriose.

Overlege ved gynekologisk avdeling på Ullevål sykehus, Guri Bårdstu Majak, er ekspert på endometriose. Det lærte hun ikke legestudiet:

– I løpet av de seks årene på medisinstudiet, hadde vi en time om endometriose, og adenomyose, til tross for at 500.000 norske kvinner lider av en eller begge sykdommene.

Overlege Guri Bårdstu Majak.

Hun mener det er et stort problem at mange fastleger, og til og med gynekologer, ikke kjenner til sykdommen, og er trygge på hva som kreves av behandling.

Majak mener også det er en utfordring at så mange unge får utskrevet p-piller for å dempe blødninger og lindre smerter, uten å bli fulgt nøye opp.

– P-piller er et prevensjonsmiddel, og når det gis av andre grunner, må det følges nøye, sier hun.

Info Dette er endometriose Endometriose er livmorslimhinne-lignende vev som befinner seg utenfor livmoren, oftest i nærheten av livmoren, rundt tarm urinblære og eggstokker, og som skaper betennelse og smerter der det sitter.

Noen merker ikke sykdommen i det hele tatt, andre blir nærmest invalidisert av plager.

Rundt 40 prosent av ufrivillig barnløse har endometriose.

Det antas at 250.000 norske kvinner har endometriose. Legger vi til dem som også har den beslektede sykdommen adenomyose, er tallet en halv million.

Den eneste måten å gi en sikker diagnose på endometriose, er ved kikkhullsoperasjon. Da fjernes som regel det betente vevet samtidig. Vis mer

Trodde det var kreft

Aateigen hadde heller aldri hørt om sykdommen, og var derfor sikker på at hun hadde fått kreft da de voldsomme smertene og store blødningene begynte for noen år siden.

Celleprøvene hun tok var heldigvis negative, men hun fikk jernmangel av store blødninger, psykiske bivirkninger av p-pillene, og smertene tiltok i styrke i årene som fulgte.

Uvitenhet blant leger og nedprioritering av kvinnesykdommer, kan forklare hvorfor det var hun selv som måtte sørge for at hun endelig fikk en diagnose og behandling.

– Jeg ble medlem av en gruppe på Facebook om endometriose, og der lærte jeg hvordan jeg måtte gå frem, forteller hun.

Hun leste seg opp på sykdommen, symptomer og behandling før hun gikk til fastlegen og sa hun ønsket å bli henvist til gynekolog. Det besøket gikk ikke slik hun håpet.

– Jeg ville gjerne diskutere endometriose og hvilke alternativer jeg hadde, men det ville ikke gynekologen. Han sa at uansett om jeg hadde endometriose eller noe annet, var det spiral som var løsningen. Ferdig med det.

Ble sint

Da hun kom hjem og fikk tenkt seg om, ble hun sint.

– Jeg skrev en rasende klage til fastlegen om hvor skuffet jeg var over behandlingen fra gynekologen.

Fastlegen må ha sendt brevet videre, for ikke lenge etter sørget gynekologen for en henvisning til Ullevål sykehus.

Der ble hun endelig tatt på alvor, og etter hvert operert.

– Du må bli sint og være informert før du får hjelp, sånn kan det ikke være, fastslår Aateigen.

Nå pleier hun de små sårene hun har etter kikkhullsoperasjonen på magen, og føler seg bedre for hver dag.

– Operasjonen viste at jeg hadde stadium tre av fire. Så det var altså ikke jeg som tålte lite eller tok feil alle de årene jeg søkte svar på og hjelp for unormale smerter og blødninger.

Hun kan ikke få fullrost Ullevål og legen som opererte henne nok.

Og hun synes det er ganske ubegripelig at sykehusets ledelse takker nei når de ansatte tilbyr seg å jobbe ekstra lørdager for å ta unna de lange køene.

Endometrioseforeningen beregner at sykdommen hvert år koster samfunnet 13 milliarder kroner på grunn av lange ventetider, sykemeldinger og uføretrygd for mange.