Gjenopptakelseskommisjonen sitter samlet med leder Siv Hallgren

Samme mann skrev alle forslagene til Baneheia-avgjørelsene

Gjennom ni år ba Viggo Kristiansen om å få saken sin gjenopptatt. Alle gangene var det samme mann som skrev forslag til avgjørelse.

Etter mange forsøk fikk Viggo Kristiansen sin del av Baneheia-saken gjenopptatt, i februar 2021.

Gjenopptakelseskommisjonen var delt.

Tre medlemmer stemte for gjenåpning, mens to, inkludert kommisjonsleder Siv Hallgren, stemte mot.

Kristiansen hadde i over 20 år hevdet at han var uskyldig. Han ble likevel dømt for å ha voldtatt og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand i år 2000.

Da saken ble gjenåpnet, sendte det sjokkbølger gjennom det norske folk. Bilder av Kristiansens kjøretur ut fra Ila fengsel og hjem til Kristiansand, tapetserte avisforsidene.

LØSLATES: Viggo Kristiansen løslates etter mange år i fengsel.

Kristiansen sendte inn den første begjæringen om å få saken gjenopptatt i 2008. Den siste ble sendt inn i 2017. Da tok det nesten tre og et halvt år før kommisjonen bestemte seg for å gjenoppta saken.

Før alle avslagene fikk kommisjonsmedlemmene et forslag til avgjørelse, skrevet av en ansatt i kommisjonen.

VG kan nå fortelle at det var samme juristen som gjennom flere år skrev alle disse utkastene.

Snart er det ventet at Riksadvokaten kommer med sin endelige avgjørelse i saken.

Info Kommisjonen for gjenåpning av straffesaker Gjenopptakelseskommisjonen avgjør om en domfelt med rettskraftig dom skal få behandlet sin sak på ny av retten. Kommisjonen er uavhengig av politiet, påtalemyndigheten og domstolene.

Dersom saken blir gjenåpnet, skal skyldspørsmålet og/eller straffutmålingen prøves på nytt. Saken vil da gå for en annen domstol enn den som avsa den dommen som angripes.

Kommisjonen består av fem faste medlemmer og tre varamedlemmer. Lederen er heltidsansatt og er også leder for sekretariatet i det daglige.

Kommisjonen bestemmer selv sin arbeidsform og kan ikke instrueres om utøvelsen av den myndighet den er gitt. Kilde: www.gjenopptakelse.no/om-kommisjonen Vis mer

KRITISK: Forsvarer Arvid Sjødin er kritisk til måten Gjenopptakelseskommisjonen har jobbet på.

– Bestemt seg på forhånd

Viggo Kristiansen sin forsvarer, Arvid Sjødin, mener det er problematisk at samme mann har skrevet alle utkastene.

– Da blir det ingen endring i noe fordi man har bestemt seg på forhånd. Dette har vi reagert på, sier Arvid Sjødin.

Det var særlig nye rapporter om det såkalte DNA-beviset som medførte at saken til Kristiansen ble gjenopptatt i fjor.

Dommerne som dømte ham i 2001 og 2002, mente DNA pekte på at det var to gjerningsmenn i Baneheia. Men det ga ikke DNA-beviset grunnlag for å mene noe sikkert om, ifølge flertallet i kommisjonen.

Allerede fra 2009 innhentet Kristiansens advokater, Sigurd Klomsæt og Sjødin, uttalelser fra andre DNA-eksperter.

– Allerede da sa eksperter at DNA-beviset verken kunne si det ene eller det andre om at det var to gjerningspersoner på åstedet, sier Sjødin.

I kommisjonens avgjørelse fra 2010 står det følgende:

Etter kommisjonens vurdering står ikke saken med hensyn til biologiske spor i noen vesentlig annen bevismessig stilling i dag enn den gjorde da saken var oppe for retten.

– Ekspertenes uttalelser om DNA-bevisets svekkede betydning skulle blitt vurdert som en ny omstendighet, og saken skulle vært gjenåpnet allerede i 2010, men det skjedde jo ikke. Det skulle gå over 10 år og flere nye forsøk, sier Sjødin.

– Sikkert ulike meninger

Gjenopptakelseskommisjonens leder, Siv Hallgren, har ikke ønsket å stille til intervju med VG, men har besvart enkelte spørsmål på e-post.

Hallgren bekrefter at det har vært to utredere som har arbeidet med Baneheia-saken og at det er den samme mannen som har skrevet alle utkastene til avgjørelsene i Baneheia-saken. Hun skriver at de har fått forelagt kritikken i denne saken, men at det er hun som som skal svare på vegne av kommisjonen.

VG har blant annet spurt Hallgren om det kan medføre en sårbarhet ved systemet når samme utreder skriver alle utkastene.

– Det er sikkert ulike meninger om kommisjonens arbeidsmåte, og det kan sikkert hevdes at det er en «sårbarhet ved systemet» hvis det er samme utreder som skriver utkastene som fremlegges for kommisjonen, skriver Hallgren.

– Dette er i så fall ikke en «saksbehandlingsfeil», men en kritikk mot kommisjonens arbeidsmåte (systemet) som ikke kan lastes utrederne, fortsetter hun.

Det er gjenopptakelseskommisjonen som selv arbeidsmåten.

Ingen klageinstans

Hallgren skriver videre at kommisjonens saksbehandling ikke er ulik den man ser i flere andre forvaltningsorganer.

– I motsetning til de fleste forvaltningsorganer er det imidlertid ikke noen klageinstans over kommisjonens avgjørelser, fortsetter Hallgren.

Dersom man er uenig i avgjørelsen, kan man be om at kommisjonen gjør en ny vurdering eller man kan klage til Sivilombudet.

– Dersom man mener at det er begått en slik alvorlig saksbehandlingsfeil at kommisjonens vedtak er ugyldig, kan det reises sivilt søksmål mot staten ved kommisjonen, skriver lederen for kommisjonen videre.

Hallgren ønsker ikke å besvare spørsmål som gjelder utredernes eller kommisjonsmedlemmenes arbeid med Baneheia-saken.

– De har den største makten

Viggo Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin er kritisk til kommisjonens arbeidsmetode og mener utrederne har for mye makt.

– Utrederne har den største makten i systemet. De skriver et sammendrag med konklusjon som leveres medlemmene . Det er hva utrederen mener, som er avgjørende for resultatet, sier han.

Sjødin mener derfor det ville vært verdifullt å få vite utrederens ståsted.

VG har bedt om innsyn i utkastene, men fått avslag. Det har også Sjødin.

– Jeg kommer ikke til å gi meg på å få innsyn i disse innstillingene. Jeg har sendt et nytt brev til kommisjonen, sier Sjødin.

– I større saker som behandles over tid, vil forslaget bygge på interne drøftelser og vurderinger i kommisjonen som har vært fremme under saksforberedelsen, enten det gjelder muntlige eller skriftlige innspill. skriver Hallgren i en e-post til VG.

– Det er juristene som skriver utkastene. Utrederne hos oss har ikke kompetanse til å avgjøre saker, det har bare leder, nestleder og kommisjonen, skriver Hallgren i e-posten.

Utfordrende: Jusprofessor Markus Jerkø mener det er utfordringer knyttet til at samme person har skrevet alle utkastene

– Kan være problematisk

Jusprofessor Markus Jerkø ved Universitet i Oslo har nylig skrevet fagartikkel om Gjenopptakelseskommisjonens arbeid med Baneheia-saken.

Han mener det er utfordringer knyttet til at samme personer har skrevet samtlige utkast.

– Det kan være problematisk fordi man risikerer at de tidligere vurderingene farger av. Man risikerer da at man ikke opptrer like objektivt og at de nye bevisene ikke blir vurdert med friske øyne, sier Jerkø.

– Medlemmene har direkte tilgang

Siv Hallgren presiserer at medlemmene i Gjenopptakelseskommisjonen har direkte, elektronisk tilgang til kommisjonens saksbehandlingssystem.

–Og har følgelig tilgang til all inn- og utgående korrespondanse i saken, derunder begjæring og eventuelle senere skriv fra partene i saken. Kommisjonens medlemmer har også direkte tilgang til straffesaksdokumentene, som kommisjonen mottar elektronisk fra politiet via Altinn, skriver Hallgren i e-post til VG.

Tidligere var det slik at kommisjonen fikk straffesaksdokumenter i papirform fra politiet. Medlemmene i kommisjonen mottok da et utvalg av dokumenter.

– Tilbakemeldingen fra medlemmene var at de var tilfredse med det utvalg av dokumenter som de fikk tilsendt. Dersom det var behov for tilgang til ytterligere dokumenter under kommisjonens behandling, så var straffesaksdokumentene alltid på plass i kommisjonens sekretariat og tilgjengelige under kommisjonsmøtene, skriver Hallgren videre.