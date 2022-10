STORE SUMMER: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Her i en annen sammenheng august 2022.

Statsbudsjettet: 1.5 milliarder til grønt skifte

I statsbudsjettet for 2023 bevilger regjeringen 1.5 milliarder kroner til grønn omstilling. 150 av millionene kommer fra kutt andre steder.

Regjeringen Støre legger frem statsbudsjettet i dag klokken 10.00.

Før offentliggjøringen av statsbudsjettet forteller næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til VG at i det nye statsbudsjettet vil 1.5 milliarder kroner gå til grønn omstilling, som også kalles for grønt skifte.

–Jeg har besøkt veldig mange bedrifter som vil satse grønt, og som ønsker at staten bidrar. Før sommeren lanserte statsministeren og jeg Grønt industriløft, med 100 tiltak for å få fortgang på omstillingen. Nå følger vi opp med en kraftig grønn dreining i statsbudsjettet, med målrettede ordninger som skal utløse eksportrettede investeringer over hele landet, noe som kutter utslipp, sier Vestre.

Næringsministerens ansvarsområder inngår i Nærings- og fiskeridepartementet.

– Stramt budsjett

– I dag legger vi frem et stramt budsjett som skal få kontroll på rentene og de økte kostnadene, som er trygg økonomisk styring i praksis. Dette er et budsjett for å skape og dele, selv i krevende tider, sier Vestre.

Vestre forteller at 1.2 milliarder kroner er øremerket fra eksisterende tilskudds- og lånerammer, for å fortgang i det grønne skiftet.

– 900 millioner av disse kommer fra eksisterende lånerammer i Innovasjon Norge, og skal benyttes til grønne vekstlån til bedrifter som kutter utslipp med minst 55 prosent. 300 millioner er midler fra Forskningsrådet som skal øremerkes til grønne prosjekter, sier Vestre.

Info Dette bevilges de 1.5 milliardene til: Dette skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en e-post til VG: Regjeringen innfører et prinsipp om at prosjekter som får støtte fra virkemiddelapparatet skal ha sin plass på veien mot lavutslippssamfunnet.

600 millioner kroner til Grønn plattform i perioden 2023–2025.

600 millioner kroner til Nysnø for å investere i grønne bedrifter (pluss 100 millioner sammenlignet med 2022).

Styrker Siva eiendom med 100 millioner kroner for å investere i grønne industribygg.

Styrker Hele Norge eksporterer med 10 millioner kroner.

Styrker de teknisk-industrielle forskningsinstituttene med 10 millioner kroner.

Styrker kartlegging av grønne mineralforekomster med 10 millioner kroner.

I tillegg prioriterer regjeringen 900 millioner kroner av eksisterende lånerammer til grønne vekstlån og 300 millioner av Forskningsrådets midler til grønne prosjekter. Vis mer

150 millioner kroner omprioriteres

Da gjenstår det 300 millioner, som går til det Vestre betegner som «en grønn nærings- og eksportomstillingspakke.» Rundt 150 av disse er nye midler, mens de siste 150 omprioriteres.

– Hvor kuttes disse 150 millionene fra?

– Vi har skånet satsing på gründere og etablerte. Omprioriteringene skjer generelt her og der, dette kommer frem i statsbudsjettet, svarer Vestre.

– Blir det andre kutt fra næringsfeltet?

– Det blir ingen andre kutt enn disse 150 millionene i budsjettet fra næringsdepartementet.

Info Dette er statsbudsjettet Statsbudsjettet er regjeringens plan for hvordan staten skal bruke penger det neste året. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har varslet et stramt budsjett, uten at oljepengebruken skal opp. Han har tidligere sagt at han må finne 100 milliarder kroner i enten kutt eller økte skatter. Etter at statsbudsjettet er lagt frem, vil regjeringspartiene Ap og Sp gå i forhandlinger SV for å skaffe flertall i Stortinget. Vis mer

Vestre er spesielt stolt over at selskaper får støtte for å bidra til det grønne skiftet.

– For første gang i Norge må alle prosjekter som får støtte fra virkemiddelapparatet vårt bidra til det grønne skiftet. Dette er en kraftig dreining av den grønne næringspolitikken, sier Vestre.

