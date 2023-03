DREPT: Lisa Iren Karlsen (40) etterlater seg tre barn. Hennes eldste sønn vitnet i saken der en mann i 30-årene er tiltalt for drapet.

Grue-drapet: Tok tatovering til minne om mamma

KONGSVINGER (VG) Til mamma kunne han fortelle alt. Nå bærer han to hjerter, datoen hun ble drept og initialene hennes på armen.

– Jeg hadde et veldig godt forhold til mamma. Vi delte stort sett alt. Hvis det var noe jeg ville si, så var det stort sett henne jeg ringte.

Det forteller drepte Lisa Iren Hansnes Karlsens (40) tenåringssønn i retten. Han er den eneste blant hennes tre barn som vitner i saken.

I retten viste han fram tatoveringen han har tatt på armen for å minnes mamma, som ble drept av kjæresten sin natt til 1. mars i fjor.

– Den tok jeg med en gang. Under en måned etterpå.

MINNES MAMMA: Under en måned etter at moren ble drept, bestilte sønnen en time hos tatovøren. VG har fått tillatelse til å ta bildet.

Rettssaken begynte i Romerike og Glåmdal tingrett i Kongsvinger onsdag denne uken. Det er satt av ni dager til behandling av den.

Vurderer forvaring

Det var tiltaltes mor som varslet nødetatene om at Lisa var drept.

«Min sønn har gjort drap på jenta si. Han bor hos henne», forteller kvinnen i telefonsamtalen som ble spilt av i retten.

Hun gir uttrykk for at han er ustabil.

«Han har skåret henne» og «hun ligger død», forteller tiltaltes mor til politiet.

En politipatrulje finner Lisa blodig og avkledd på gulvet i stuen i andre etasje boligen paret delte.

Aktor mener hun ble drept med slag, spark og 17 knivstikk i hodet, halsen og på kroppen. Han varslet under innledningsforedraget at han vurderer å be retten om at tiltalte dømmes til forvaring forvaringForvaring kan idømmes farlige tilregnelige lovbrytere når en ordinær tidsbegrenset fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å ivareta samfunnsvernet. Kilde: kriminalomsorgen.

FUNNET: Krimteknikere ankommer boligen på Grue der

Sitter med bestemor

Mens aktor redegjør for saken og bevisene som vil bli lagt frem sitter Lisas sønn ved siden av bestemor Kristin E. Karlsen og bistandsadvokat Snorre Torgrimsby.

Han forlater rettssalen først når tiltalte skal forklare seg.

Sønnen forteller til retten at han egentlig skulle dra på besøk til moren 28. februar – dagen før hun ble funnet drept. Men at transportutfordringer gjorde at besøket ble utsatt.

Dagen etter fikk han telefonen om at mamma er død. Det var faren som ringte, sønnen var hjemme på hybelen der han bor i forbindelse med studiene.

– Jeg hørte på stemmen hans med en gang at det var noe som ikke var bra, forteller han i retten.

– Det var ganske tungt. Da la jeg på med en gang så fort han sa det. Jeg gikk inn i stua på hybelen og sto der i et par minutter før jeg ringte ham opp igjen. Han sa han skulle komme og hente meg, slik at jeg slapp å sitte ensom på hybelen.

– Stort savn

I retten forteller han at det har vært tøft å fortsette studiene etter drapet på mamma, og at savnet er enormt. Saken har preget ham sterkt.

Sammen med nære pårørende har han vært med på å arrangere minnestund i tiden etterpå. Han forteller om de pene blomstene, og om boken som lå der, slik at alle som ville kunne skrive en siste hilsen til mamma Lisa Iren Karlsen.

STOLT I KOFTE: Her bruker Lisa Karasjok-koften hun fikk i gave av foreldrene rundt konfirmasjonsalderen. Den brukte hun til store anledninger og var veldig stolt over, forteller mamma Kristin.

Han forteller at han får lyst å ringe til henne for å fortelle om ting som skjer i livet.

– Men nå får jeg ikke noe svar i andre enden.

– Lisa var høyt elsket av mange. Det er mange som er preget av hennes bortgang, sier bistandsadvokaten til de etterlatte, Snorre Torgrimsby.

Flere av drepte Lisa Iren Karlsens nærmeste pårørende følger rettssaken fra tilhørerbenken. Det er vondt, men viktig, sier avdødes mor i et intervju med VG.

