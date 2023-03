UVANLIG: En mann brøt seg inn i Ilseng fengsel på søndag.

Mann brøt seg INN i fengsel: − De stikker vel som regel andre veien

Søndag kveld fikk ansatte ved Ilseng fengsel seg en ubehagelig overraskelse.

Espen Grongstad, tillitsvalgt for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, forteller til Gudbrandsdølen Dagningen at en mann hadde brutt seg inn i fengselet.

De ansatte opplevde det veldig ubehagelig, ifølge Grongstad.

– Det er lenge siden vi har opplevd noe slikt. De stikker vel som regel andre veien, sier han.

Ilseng er et lavsikkerhetsfengsel for menn i Ilseng kommune i Stange i Innlandet. Fengselet har ordinær kapasitet på 86 plasser.

Mannen skal ha hatt hendene i lommen, og de ansatte trodde han kanskje var bevæpnet.

– Han var ute etter noen for å kreve inn noe. De innsatte opplevde det som veldig ubehagelig, sier Grongstad.

Enhetsleder for Kriminalomsorgen i Innlandet, Jan Korsvold, Korsvold har tidligere vært leder for Ilseng fengsel, og har jobbet der siden 2002. Han forteller til Hamar Arbeiderblad at han ikke har opplevd noe lignende.

– Jeg vet det har vært en problemstilling i noen andre land, og det kan ha vørt tilfeller i andre steder i Norge, men jeg har aldri opplevd det i Innlandet. Vi er vant til at noen av de innsatte ikke vil være der, men det er spesielt at noen tar seg inn, sier Korsvold.

Klatret over gjerde

Politiets operasjonsleder Kristian Bjaanes bekrefter hendelsen overfor Hamar Arbeiderblad.

– Vi var innom Ilseng fengsel rundt 22:15. Personen hadde tatt seg inn på området ved å klatre over gjerde. Vi har identifisert vedkommende og snakket med han, sier Bjaanes.

Mannen er ikke pågrepet, men det er opprettet sak.

– Mannen er i 20-årene, og har gjort seg skyldig ved å ta seg inn på et området han ikke har adgang til. Det er ikke grunn til å pågripe vedkommende, sier Bjaanes.

