MILLIARDSMELL: Raymond Johansen må ta budsjettgrep på om lag en milliard kroner, som følge av regjeringens nye skatteopplegg på kraftselskaper.

Raymond Johansen: Oslo godtar kraftskattebombe – men bare for ett år

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ble ikke tatt med på råd før regjeringen la fram ekstraskatten på kraftselskapene. Nå krever han at den nye og heftige skattebyrden forsvinner allerede i 2024.

Ifølge Johansen må Oslo-byrådet barbere sitt 2023-budsjett med en milliard kroner i tapte kraftinntekter fra energiselskapet Hafslund.

På VGs spørsmål bekrefter byrådslederen at han ikke ble konsultert eller varslet på forhånd, før hans partifelle statsminister Jonas Gahr Støre slapp den nye skattebomben i september.

Han sier seg villig til å godta en ekstra, men kortvarig skattebyrde – gitt at regjeringen fjerner skattereglene igjen etter ett år.

– Jeg kan forstå at regjeringen har vært i en ekstraordinær situasjon med behov for økte inntekter. Men vi kan ikke ha en grunnrente permanent på det nivået som regjeringen har foreslått. Det må være en tydelig midlertidighet, på høyprisbidraget, men også på grunnrenten, sier Johansen til VG.

Regjeringen har bekreftet at det såkalte høyprisbidraget er midlertidig fram til 2024.

Torsdag vil byrådet legge fram et revidert budsjett, fordi skattebomben griper dypt inn i kommuneøkonomien for neste år.

En milliard forsvant

Beregningene tyder på et inntektstap på en milliard kroner for Oslos del – penger som er utbytte fra overskuddet i kommunens kraftselskap, Hafslund.

– Det må vi greie å ta, sier Johansen.

– Men en permanent høyere skatt er veldig vanskelig å forholde seg til. Det vil redusere verdien av Hafslund med minst 15 milliarder kroner.

– Hva er konsekvensen av det for Oslo?

– En permanent høyere grunnrenteskatt vil svekke vår evne til å investere i fornybar energi, i ny vannkraft og i bedre effekt i våre eksisterende kraftverk. Hafslund står bak de fire siste store vannkraftutbyggingene i Norge. Gjennom syv år i byråd har vi sikret oss hele eierskapet i Hafslund, som en strategisk og langsiktig investering for kommende generasjoner, slik at arvesølvet skal våre i offentlig eie, sier han.

LYSET PÅ: Regjeringen må passe på at skatteregler ikke ødelegger kraftselskapenes evne til å utvikle fornybar energi.

Heier på SV

Nå heier byrådslederen på at SV får gjennomslag i budsjettforhandlingene med regjeringen for å ta ned grunnrenteskatten. Hans byrådskolleger fra SV har allerede vært i kontakt med sine partikamerater på Stortinget.

– SVs skisse med 40 prosent grunnrenteskatt er et godt forslag, og mer realistisk enn regjeringens forslag om 45 prosent, sier byrådslederen.

Han etterlyser også grundige utredninger av alle sider av skatt på kraftinntekter.

– Man må være helt sikker på at skatteregler ikke reduserer evnen til å investere i fornybar energi, sier han.

Byrådet har lagt opp til at Oslo skal ta en stor del av investeringen i et fangstanlegg for CO₂ på det store gjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Johansen sier at manglende kraftinntekter i 2023 ikke skal gå ut over denne investeringen.

– Vi ble overrasket

Selv om han er medlem i Aps sentralstyre, visste Raymond Johansen ingenting om skattebomben før Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre la fram forslaget på Modum i september.

– Jeg var jeg var ikke informert i forkant. Det er det sikkert grunner til, men jeg legger ikke skjul på at vi ble overrasket, sier han.

– Hva sier det om Aps interne kommunikasjon?

– Det har jeg ingen kommentar til, det tar jeg internt. Men jeg finner det riktig nå å si tydelig fra om hva jeg mener, om grunnrenteskatt og konsekvensene av den. Dette er jo strengt tatt en overføring av penger fra et offentlig nivå til et annet, fra de store byene som eier kraft, og til regjeringen. Og det får være greit, men bare om det er et høyst midlertidig tiltak.